Mort Cause de Décès : Le télévangéliste conservateur américain Pat Robertson est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le prédicateur et candidat républicain controversé, fondateur d’une chaîne de télévision

Le prédicateur et candidat républicain à l’élection présidentielle de 1988, Pat Robertson, est connu pour ses propos extrémistes qui ont suscité de nombreuses polémiques. Mais il est également le fondateur d’une chaîne de télévision qui a connu un grand succès aux États-Unis : la chaîne Christian Broadcasting Network (CBN).

Les propos controversés de Pat Robertson

Pat Robertson est un prédicateur évangélique américain qui s’est lancé en politique dans les années 1980 en tant que candidat républicain à l’élection présidentielle de 1988. Mais il est surtout connu pour ses propos controversés, notamment sur les questions liées à l’homosexualité, l’avortement, l’islam ou encore les ouragans.

En 1998, il avait ainsi déclaré que l’ouragan Mitch, qui avait fait plus de 11 000 morts en Amérique centrale, était le résultat de la colère de Dieu contre les homosexuels. En 2013, il avait également affirmé que les musulmans étaient en train de détruire la France et qu’il fallait la sauver.

La création de la chaîne Christian Broadcasting Network

Malgré ses propos controversés, Pat Robertson a rencontré un grand succès en tant que fondateur de la chaîne Christian Broadcasting Network (CBN). Cette chaîne de télévision chrétienne a été créée en 1960 et a connu une croissance rapide dans les années 1980 et 1990.

CBN est aujourd’hui l’une des chaînes de télévision chrétiennes les plus importantes aux États-Unis, avec une audience estimée à plus de 1 million de téléspectateurs par jour. Elle propose des programmes religieux, des émissions d’actualité et des émissions pour enfants.

Le rôle de la chaîne CBN dans la politique américaine

Outre son succès auprès du public chrétien américain, la chaîne CBN a également joué un rôle important dans la politique américaine. Pat Robertson a en effet utilisé sa position pour soutenir les candidats républicains et promouvoir les valeurs conservatrices.

En 1988, il a ainsi soutenu la candidature de George H.W. Bush à l’élection présidentielle, en organisant une émission spéciale sur la chaîne CBN pour promouvoir sa candidature. En 2008, il a également soutenu la candidature de John McCain, en déclarant que Barack Obama était un « socialiste » qui voulait « détruire l’Amérique ».

Conclusion

Pat Robertson est un prédicateur et candidat républicain controversé, connu pour ses propos extrémistes. Mais il est également le fondateur d’une chaîne de télévision chrétienne, la chaîne Christian Broadcasting Network, qui a connu un grand succès aux États-Unis. Cette chaîne a joué un rôle important dans la politique américaine, en soutenant les candidats républicains et en promouvant les valeurs conservatrices.