Mort Cause de Décès : Le télévangéliste conservateur américain Pat Robertson est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre télévangéliste conservateur américain Pat Robertson est décédé à l’âge de 93 ans, selon un communiqué publié par la chaîne de télévision chrétienne qu’il a fondée. Robertson était un présentateur de télévision, un éducateur, un humanitaire et un ancien candidat à l’élection présidentielle. Il a fondé la chaîne CBN en 1960 et a animé une émission quotidienne très conservatrice, « The 700 Club », qui était regardée en moyenne par un million d’Américains.

Robertson était un farouche opposant à l’avortement et avait fondé la Coalition chrétienne, une organisation connue pour son combat en faveur de la prière à l’école et sa farouche opposition à l’avortement. Dans les années 1990, il en avait fait un groupe de pression politique incontournable. La Coalition chrétienne comptait près de 4 millions d’adhérents en 1994, selon The New York Times, mais avait perdu beaucoup de son influence dans les années 2000.

Né en 1930 à Lexington en Virginie, Pat Robertson suscitait fréquemment la polémique par des propos extrémistes. En 2002, un an après les attentats du 11-Septembre, il avait affirmé que les musulmans étaient pires que les nazis et avait appelé en 2005 à l’assassinat du président vénézuélien Hugo Chavez, qu’il accusait d’avoir financé Oussama Ben Laden.

Le décès de Pat Robertson a suscité de nombreuses réactions aux États-Unis. Certains ont salué son engagement en faveur de la religion et de la famille, tandis que d’autres ont critiqué ses prises de position extrêmes et controversées. En tout cas, Robertson restera dans l’histoire comme l’un des télévangélistes les plus célèbres et les plus influents des États-Unis.