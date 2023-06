Mort Cause de Décès : Le télévangéliste conservateur américain Pat Robertson est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre télévangéliste conservateur américain Pat Robertson est décédé à l’âge de 93 ans, a annoncé la chaîne de télévision chrétienne qu’il avait fondée dans un communiqué. Pat Robertson était un prédicateur de télévision très populaire, fondateur en 1960 de la chaîne CBN, où il animait une émission quotidienne très conservatrice, “The 700 Club”. Il avait également fondé la Coalition chrétienne, une organisation connue pour sa farouche opposition à l’avortement et son combat en faveur de la prière à l’école, dont il avait fait dans les années 1990 un groupe de pression politique incontournable.

Ancien candidat républicain à l’élection présidentielle en 1988, Pat Robertson a suscité de nombreuses polémiques au cours de sa carrière, notamment par des propos extrémistes. En 2002, un an après les attentats du 11-Septembre, il avait affirmé que les musulmans étaient pires que les nazis. En 2005, il avait appelé à l’assassinat du président vénézuélien Hugo Chavez qu’il accusait d’avoir financé Oussama Ben Laden.

Malgré ses prises de position controversées, Pat Robertson était très populaire parmi les conservateurs américains et la Coalition chrétienne avait compté près de 4 millions d’adhérents en 1994, selon le New York Times. Cependant, l’organisation avait perdu la moitié de ses membres dans les années 2000, et beaucoup de son influence.

Né en 1930 à Lexington en Virginie, Pat Robertson était un farouche opposant à l’avortement et un fervent défenseur de la prière à l’école. Il avait également été très critique envers l’administration Obama, qu’il avait accusée de favoriser l’islam radical.

Malgré ses opinions politiques controversées, Pat Robertson était un philanthrope généreux et avait fondé de nombreuses organisations caritatives, notamment pour lutter contre la pauvreté et les maladies dans les pays en développement.

La mort de Pat Robertson marque la fin d’une époque pour les conservateurs américains et les télévangélistes. Son influence sur la politique américaine et les mouvements religieux conservateurs ne peut être sous-estimée et sa disparition laissera un vide important dans le paysage médiatique américain.

En fin de compte, Pat Robertson restera dans l’histoire comme un personnage controversé, mais aussi comme un fervent défenseur de ses convictions, qu’il a soutenues avec passion et détermination tout au long de sa vie. Sa mort laisse un héritage complexe, mais indéniablement important, dans l’histoire de la télévision et de la politique américaines.