Mort Cause de Décès : Le terroriste américain à l’origine de colis piégés, connu sous le nom d’Unabomber, est décédé.

Ted Kaczynski, alias « Unabomber », est mort en prison à l’âge de 81 ans

Ses colis piégés ont terrorisé les Etats-Unis pendant dix-huit ans, avant son arrestation en 1996 grâce à son frère. Ted Kaczynski, alias « Unabomber », est mort samedi en prison, à 81 ans.

Le parcours atypique de Ted Kaczynski

De 1978 à 1995, ce natif de Chicago au parcours atypique, mathématicien brillant devenu ermite dans une cabane du Montana, avait terrorisé le pays en envoyant seize bombes, dissimulées dans des colis postaux, à diverses personnes et entreprises, faisant au total trois morts et 23 blessés.

Sa traque

Sa traque, qui s’était achevée en 1996 grâce à son frère qui avait reconnu son écriture, avait duré près de 18 ans et mobilisé des centaines d’enquêteurs du FBI.

Son emprisonnement

Ted Kaczynski avait été condamné à la prison à vie en 1998 et avait été incarcéré dans la prison de haute sécurité de Florence (Colorado) avant d’être transféré en 2021 au Centre médical fédéral de Butner (Caroline du Nord) pour des raisons de santé.

Le bilan de ses actions

Le bilan de ses actions a été lourd, avec trois morts et 23 blessés, mais Ted Kaczynski a également laissé une trace dans l’histoire de la lutte contre la société industrielle et la technologie, avec son manifeste intitulé “La société industrielle et son avenir”, publié en 1995 dans les journaux The New York Times et The Washington Post.

Ses idées

Dans ce manifeste, Ted Kaczynski développe ses idées sur la nécessité de revenir à une vie plus simple et plus proche de la nature, et critique l’impact négatif de la technologie sur la société. Si ses actions violentes ont été condamnées, ses idées ont néanmoins inspiré certains mouvements écologistes et primitivistes.

Sa mort en prison

Ted Kaczynski est mort samedi en prison, à l’âge de 81 ans. Selon le Bureau fédéral des prisons (BOP), il a été retrouvé inconscient au Centre médical fédéral de Butner, où il avait été transféré en 2021, et a été déclaré mort à l’hôpital malgré les soins d’urgence reçus.

La mort de Ted Kaczynski marque la fin d’une histoire qui a marqué les Etats-Unis pendant près de deux décennies, mais ses idées continuent d’inspirer certains mouvements critiques de la société industrielle et de la technologie.