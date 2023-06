Mort Cause de Décès : Le terroriste américain Ted Kaczynski, surnommé “Unabomber”, a trouvé la mort en prison – rts.ch –.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le terroriste américain Ted Kaczynski, surnommé “Unabomber”, retrouvé mort dans sa cellule

Ted Kaczynski, surnommé “Unabomber” et dont les attentats au colis piégé ont traumatisé l’Amérique entre 1978 et 1995, a été retrouvé mort dans sa cellule à l’âge de 81 ans. C’est ce qu’ont annoncé samedi des médias américains, citant le Federal Bureau of Prisons.

Son parcours

Dès 1978 et pendant 18 ans, ce mathématicien diplômé de Harvard a mené une série d’attentats à travers les États-Unis, faisant trois morts et une vingtaine de blessés. Il avait pour cible des personnalités du monde de l’informatique et de l’industrie, qu’il accusait de contribuer à la destruction de l’environnement et de la société.

Après des années de traque, il a été arrêté en 1996 dans une cabane isolée dans le Montana, où il vivait en ermite depuis des années. Il a été condamné à la prison à vie en 1998 pour terrorisme.

Son manifeste

Ted Kaczynski avait également écrit un manifeste, intitulé “La société industrielle et son avenir”, dans lequel il exposait sa vision critique de la société moderne. Ce texte avait été publié dans plusieurs journaux et avait attiré l’attention des médias et des autorités.

Le FBI avait utilisé ce manifeste pour identifier le terroriste, après avoir reçu une lettre anonyme dans laquelle celui-ci revendiquait ses attentats. Le contenu du manifeste avait également suscité des débats et des réflexions sur les conséquences de la technologie et de l’industrialisation sur la société.

Le bilan de ses attentats

Les attentats de Ted Kaczynski ont eu un impact important sur la société américaine, en raison de leur caractère spectaculaire et de leur longue durée. Les colis piégés qu’il envoyait étaient souvent très sophistiqués et difficiles à détecter, ce qui a créé une grande angoisse chez les destinataires et dans l’opinion publique.

Son arrestation et sa condamnation ont été saluées comme une victoire pour les autorités et comme un soulagement pour la population. Cependant, son parcours et son manifeste ont également suscité des interrogations et des débats sur les conditions sociales et psychologiques qui peuvent mener à de tels actes de violence et de terrorisme.

Son décès

Le décès de Ted Kaczynski dans sa cellule est une fin tragique pour un homme qui a marqué l’histoire américaine par ses actes violents et ses idées radicales. Cette nouvelle rappelle également l’importance de la réflexion sur les causes profondes du terrorisme et sur les moyens de prévenir de tels actes à l’avenir.