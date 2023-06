Mort Cause de Décès : Le terroriste américain Unabomber, connu pour ses colis piégés, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, le terroriste Unabomber, est décédé en prison

Ted Kaczynski, également connu sous le nom d’Unabomber, est décédé dans une prison fédérale américaine. L’homme avait semé la terreur aux États-Unis pendant dix-huit ans en envoyant des bombes dans des colis.

Qui était Ted Kaczynski ?

Ted Kaczynski est né en 1942 à Chicago et a obtenu un diplôme de mathématiques de l’université Harvard en 1962. En 1971, il a abandonné son poste de professeur assistant à l’université de Californie à Berkeley pour vivre dans une cabane isolée dans le Montana. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à écrire sa fameuse “manifeste contre la société industrielle”, dans laquelle il critiquait l’impact destructeur de la technologie sur l’environnement et la société.

Les attaques à la bombe

Entre 1978 et 1995, Ted Kaczynski a envoyé des colis piégés à des universités, des compagnies aériennes et des personnalités publiques, faisant trois morts et de nombreux blessés. Il a été surnommé “Unabomber” par les médias, en référence à son premier objectif, l’université de Californie à Berkeley.

L’arrestation et la condamnation

En 1996, Ted Kaczynski a été arrêté dans sa cabane du Montana après que son frère l’ait dénoncé aux autorités. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1998 après avoir plaidé coupable à 13 chefs d’accusation de meurtre et de complot.

Le décès de Ted Kaczynski en prison

Ted Kaczynski est décédé le 8 mai 2021 dans une prison fédérale de Californie à l’âge de 79 ans. La cause du décès n’est pas encore connue.

Un héritage controversé

Le manifeste de Ted Kaczynski, dans lequel il critique la technologie et la société industrielle, continue d’être étudié et débattu par des universitaires et des activistes. Certains estiment que certaines de ses idées sont pertinentes aujourd’hui, tandis que d’autres condamnent ses actions violentes et meurtrières.

Conclusion

Ted Kaczynski, le terroriste Unabomber, restera dans l’histoire comme l’un des plus grands criminels de l’histoire américaine. Ses attaques à la bombe ont semé la terreur pendant dix-huit ans, faisant plusieurs victimes. Son manifeste continue d’être étudié et débattu, mais il restera toujours associé à la violence et à la destruction qu’il a causées.