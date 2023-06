Mort Cause de Décès : Le terroriste bombardier américain connu sous le nom de L’Unabomber est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, connu sous le nom d’Unabomber, décède en prison

Les colis piégés d’Unabomber ont terrorisé les États-Unis pendant dix-huit ans, jusqu’à son arrestation en 1996 grâce à son frère. Ted Kaczynski est décédé samedi en prison à l’âge de 81 ans.

La fin d’une chasse à l’homme

De 1978 à 1995, ce natif de Chicago au parcours atypique, un brillant mathématicien devenu reclus dans une cabane du Montana a terrorisé le pays en envoyant seize bombes dissimulées dans des colis postaux à diverses personnes et entreprises, faisant au total trois morts et 23 blessés.

Sa chasse, qui s’est terminée en avril 1996, a mobilisé des centaines d’agents du FBI. Puis l’image de son visage barbu aux cheveux hirsutes sur sa photo d’identité post-arrestation s’est attardée dans la mémoire.

Un manifeste justifiant ses actes

En septembre 1995, le tueur a reçu la promesse de cesser d’envoyer des bombes New York Times et Poste de Washington qu’ils publient un manifeste de 35 000 mots dans lequel il exprime sa haine de la technologie et du monde moderne et justifie sa campagne meurtrière.

En le lisant, David Kaczynski, habitant de la côte Est des États-Unis, y voit des similitudes avec les œuvres anciennes de son frère Théodore, séparé de sa famille depuis des années. Il a ensuite alerté le FBI et, en avril 1996, a permis à des dizaines d’agents entourant sa cabine de l’arrêter.

La condamnation à perpétuité

Un diagnostic de schizophrénie paranoïde ne l’a pas empêché d’être jugé puis condamné en 1998 à la réclusion à perpétuité après avoir plaidé coupable. Au début du procès, mené par l’actuel procureur général américain Merrick Garland, il a plaidé coupable pour éviter la peine de mort et a été condamné à la prison à vie en 1998.

Un homme qui a suscité la fascination

Kaczynski a entretenu une correspondance avec « des milliers de personnes, journalistes, étudiants et ardents partisans » en prison, selon le New York Times. Son histoire a également inspiré des livres, des films et des séries télévisées.

Avec sa campagne meurtrière, Ted Kaczynski a laissé une marque indélébile sur l’histoire américaine et suscité la fascination de nombreux observateurs. Son décès en prison marque la fin d’une vie marquée par la violence et la controverse.