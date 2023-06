Mort Cause de Décès : Le terroriste Unabomber décède à l’âge de 81 ans aux États-Unis

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, surnommé Unabomber, est mort à 81 ans aux États-Unis

Ted Kaczynski, surnommé Unabomber, est décédé samedi 10 juin, dans une prison fédérale de Caroline du Nord, comme le rapporte ABC. Sa série d’attentats de 1978 à 1995 avaient fait trois morts.

Le terroriste Ted Kaczynski, surnommé Unabomber, a été retrouvé mort à 81 ans, samedi 10 juin, dans une prison fédérale de Caroline du Nord, selon un porte-parole du Bureau fédéral des prisons, rapporte ABC. Il a été retrouvé inconscient dans sa cellule tôt samedi matin et a été déclaré mort vers 8 heures.

Emprisonné dans un établissement de haute sécurité de Florence, dans le Colorado, il avait été condamné à la prison à perpétuité pour avoir commis entre 1978 et 1995 une série d’attentats, qui ont fait trois morts et vingt-trois blessés. Il avait été transporté dans un établissement de santé en 2021.

Une haine de la technologie

Unabomber a réussi à rester en liberté durant vingt ans, avant d’être capturé en 1996. Durant dix-sept ans, cet ancien mathématicien émérite, qui avait fait de la lutte contre les technologies modernes son cheval de bataille, avait envoyé 16 bombes. L’homme fabriquait ses explosifs dans une cabane située dans les montagnes du Montana avant de les envoyer par la poste. Il ciblait ainsi des universitaires et des compagnies aériennes, ce qui lui valut le surnom d’Unabomber (“University and Airline Bomber”).

Ce sont les témoignages de son frère et de sa belle-sœur qui ont permis de retrouver la trace du terroriste. En 1995, Kaczynski obtient qu’un manifeste dans lequel il exprime une haine de la technologie et du monde moderne soit publié dans le Washington Post et le New York Times. Sa belle-sœur fait alors le lien entre cet écrit et les lettres que Kaczynski envoyait à son frère et contacte le FBI. “Quand elle a dit : ‘Eh bien, je pense que ton frère est peut-être Unabomber’, j’ai pensé : ‘Eh bien, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Ted n’a jamais été violent. Je ne l’ai jamais vu violent'”, a déclaré David Kaczynski, frère de Ted Kaczynski, dans l’émission américaine 20/20 on ID Presents: Homicide.

Bien que diagnostiqué schizophrène paranoïaque, il avait été condamné en 1998 à la prison à vie, après avoir plaidé coupable.