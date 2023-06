Mort Cause de Décès : Le terroriste Unabomber décède en prison à l’âge de 81 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, alias “Unabomber”, décédé à l’âge de 81 ans

Le célèbre terroriste aux colis piégés, Ted Kaczynski, également connu sous le nom d’«Unabomber», est décédé samedi à l’âge de 81 ans, après avoir terrorisé les États-Unis pendant 18 ans. Il avait été arrêté grâce à son frère en 1996 et avait été incarcéré depuis.

Les attaques de Ted Kaczynski

Kaczynski avait envoyé 16 bombes à des personnes et des entreprises à travers le pays, faisant trois morts et 23 blessés. Il avait plaidé coupable en 1998 et avait été condamné à la prison à vie. Kaczynski avait maintenu des correspondances postales avec des milliers de personnes depuis la prison.

Le profil de Ted Kaczynski

Ted Kaczynski est né en 1942 à Chicago. Il avait obtenu un diplôme en mathématiques de l’Université Harvard en 1962, avant de poursuivre des études supérieures à l’Université du Michigan. En 1967, il avait obtenu un poste de professeur assistant à l’Université de Californie à Berkeley. Cependant, Kaczynski avait démissionné de son poste en 1969 et avait choisi de vivre dans une cabane isolée dans le Montana, où il avait commencé à développer sa haine envers la société technologique moderne.

Les conséquences de ses actes

Les attaques de Ted Kaczynski ont eu un impact profond sur la société américaine. Elles ont suscité un débat sur la relation entre la technologie et les individus, ainsi que sur la nécessité de réglementer l’utilisation de la technologie. De plus, les attaques ont conduit à une augmentation de la sécurité dans les universités et les entreprises.

Conclusion

Ted Kaczynski est décédé à l’âge de 81 ans, après avoir terrorisé les États-Unis pendant 18 ans avec ses colis piégés. Bien qu’il ait plaidé coupable et qu’il ait été condamné à la prison à vie, ses attaques ont eu un impact durable sur la société américaine.