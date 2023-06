Mort Cause de Décès : « Le terroriste Unabomber, responsable d’attentats traumatisants aux Etats-Unis, est décédé en prison »

Nécrologie – Mort cause de décès.

Pendant 18 ans, il avait terrifié les Etats-Unis avec ses attentats aux colis piégés, avant d’être arrêté grâce à son frère: Ted Kaczynski, alias «Unabomber», est mort samedi en prison, à 81 ans.

Ted Kaczynski: le terroriste qui a semé la terreur aux États-Unis

Ted Kaczynski, connu sous le nom d’Unabomber, a été l’un des criminels les plus recherchés aux États-Unis. Pendant 18 ans, il a mené une campagne d’attentats à la bombe qui a tué trois personnes et en a blessé 23 autres.

Né en 1942 à Chicago, Kaczynski était un prodige des mathématiques, qui a obtenu un diplôme de premier cycle à l’âge de 20 ans de l’Université de Harvard. Mais après avoir obtenu un doctorat en mathématiques à l’Université du Michigan, il a décidé de se retirer de la société et de vivre dans une cabane isolée dans les montagnes du Montana.

C’est là qu’il a commencé à écrire son manifeste, dans lequel il a déclaré que la technologie moderne était responsable de la destruction de la nature et de la déshumanisation de la société. En 1978, il a commencé à envoyer des colis piégés à des cibles liées à la technologie, tuant son premier victime en 1985.

Pendant des années, Kaczynski a réussi à échapper à la police et au FBI, mais en 1995, son frère David a appelé les autorités et a fourni des preuves qui ont permis de l’identifier comme le responsable des attentats. Il a été arrêté en 1996 et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

La mort de Kaczynski a mis fin à l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire criminelle américaine. Bien que ses méthodes aient été condamnables, ses idées sur les dangers de la technologie moderne ont été prises au sérieux par certains, et son manifeste a été largement diffusé à l’époque.

En fin de compte, la vie de Ted Kaczynski est un avertissement sur les dangers de l’isolement et de l’aliénation, ainsi que sur les conséquences de la technologie non réglementée. Bien que ses méthodes aient été inacceptables, il est important de se rappeler les idées qui les ont motivées, afin d’éviter de répéter les erreurs du passé.