Mort Cause de Décès : Le terroriste Unabomber, Ted Kaczynski, est décédé en prison aux États-Unis

Ted Kaczynski, alias «Unabomber», est décédé en prison

Surnommé «Unabomber» par le FBI, Ted Kaczynski est décédé au centre médical de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, a déclaré à l’Associated Press Kristie Breshears, porte-parole du Bureau fédéral des prisons.

(La Presse canadienne)

Qui était Ted Kaczynski?

Ted Kaczynski était un mathématicien et militant écologiste américain qui a mené une campagne de bombes par colis piégés dans les années 1970 et 1980. Il a envoyé des bombes à des universités, des compagnies aériennes et des personnalités publiques, faisant trois morts et 23 blessés. Il a été arrêté en 1996 après une longue enquête du FBI.

Sa vie en prison

Kaczynski a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1998. Il a été incarcéré dans la prison fédérale de haute sécurité ADX Florence, dans le Colorado, considérée comme la prison la plus sûre des États-Unis. En 2011, Kaczynski a été transféré au centre médical de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, en raison de problèmes de santé mentale.

Sa mort

Le 8 mai 2021, Ted Kaczynski est décédé dans le centre médical de la prison fédérale de Butner, à l’âge de 79 ans. La cause de sa mort n’a pas été révélée, mais selon Kristie Breshears, porte-parole du Bureau fédéral des prisons, il n’y avait pas de signe de violence.

L’héritage de Ted Kaczynski

Le cas de Ted Kaczynski a suscité un débat sur la violence liée à l’écologie et sur les méthodes utilisées par le FBI pour enquêter sur les crimes terroristes. Kaczynski a écrit un manifeste intitulé “La société industrielle et son avenir” dans lequel il critique la technologie moderne et les conséquences négatives qu’elle peut avoir sur la société. Ce manifeste a été largement diffusé après son arrestation et a suscité des débats sur les questions environnementales et sociales.

Conclusion

Le décès de Ted Kaczynski marque la fin d’une vie marquée par la violence et la controverse. Bien qu’il ait été reconnu coupable de crimes graves, son héritage continue de susciter des débats sur les questions environnementales et sociales.