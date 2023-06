Mort Cause de Décès : Le travailleur tombé du toit est décédé après 4 jours.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un travailleur perd la vie dans un accident de travail à Capoue

Le travailleur qui a été impliqué dans un terrible accident de travail à Capoue dans la province de Caserte n’a pas survécu. Son cœur a cessé de battre aujourd’hui, mardi 13 juin 2023. Les autorités ont pris des mesures pour diffuser la nouvelle, communiquant également l’identité de la victime.

L’accident

L’accident a eu lieu hier, lundi 12 juin 2023, dans une entreprise de construction de la ville de Capoue. Le travailleur, dont l’identité n’a pas été révélée, a été victime d’un grave accident du travail alors qu’il travaillait sur un chantier. Les secours ont été immédiatement appelés sur place pour le transporter à l’hôpital de Caserte, mais malheureusement, il n’a pas survécu à ses blessures.

Les mesures prises par les autorités

Les autorités ont pris des mesures pour diffuser la nouvelle de l’accident et du décès du travailleur. Il s’agit d’une mesure importante pour sensibiliser le public à la sécurité au travail et à la nécessité de prévenir les accidents. Les autorités ont également communiqué l’identité de la victime pour permettre à sa famille et à ses proches de prendre connaissance de la situation.

La sécurité au travail

Cet accident tragique est un rappel de l’importance de la sécurité au travail. Les employeurs ont la responsabilité de veiller à ce que leurs travailleurs travaillent dans des conditions de sécurité optimales. Les travailleurs doivent également être conscients des risques liés à leur travail et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents.

En conclusion, la perte de ce travailleur dans cet accident est une grande tragédie. Les autorités ont pris des mesures pour diffuser la nouvelle et sensibiliser le public à la sécurité au travail. Cet accident doit servir de rappel à tous les employeurs et travailleurs de l’importance de la sécurité au travail et de la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents.