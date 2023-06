Mort Cause de Décès : Le «Unabomber» Ted Kaczynski est mort dans une prison aux États-Unis.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, alias Unabomber, est décédé en prison

Theodore «Ted» Kaczynski, connu sous le nom de «Unabomber», est décédé dans une prison fédérale des États-Unis, a déclaré samedi à l’Associated Press une source proche du dossier. Kaczynski, un ancien professeur de mathématiques, avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1998 pour avoir mené une série d’attentats à la bombe qui ont tué trois personnes et en ont blessé 23 autres entre 1978 et 1995.

Le parcours criminel de Ted Kaczynski

Ted Kaczynski a commencé sa vie criminelle en 1978, lorsqu’il a commencé à envoyer des colis piégés à des universités et à des compagnies aériennes. Il a ensuite étendu ses attaques à des cibles telles que des entreprises technologiques, des compagnies aériennes et même des bureaux gouvernementaux.

Le FBI a enquêté sur les attentats pendant des années, sans succès. Cependant, en 1995, Kaczynski a envoyé une lettre au New York Times offrant de cesser ses attaques si le Times publiait son manifeste politique, intitulé «La société industrielle et son avenir». Le journal a accepté et le manifeste a été publié, ce qui a conduit à l’arrestation de Kaczynski en 1996.

La vie de Ted Kaczynski en prison

Depuis sa condamnation en 1998, Ted Kaczynski a vécu dans une prison de haute sécurité dans le Colorado. Il a continué à écrire des essais et à correspondre avec des personnes à l’extérieur de la prison. Cependant, il a également été signalé qu’il avait des problèmes de santé mentale et avait été placé à l’isolement pendant de longues périodes.

Le décès de Ted Kaczynski

Le décès de Ted Kaczynski a été confirmé samedi par une source proche du dossier. Les détails de sa mort n’ont pas été révélés, mais il a été signalé que Kaczynski avait 79 ans.

Conclusion

Ted Kaczynski a mené une vie criminelle violente et destructrice, mais il était également connu pour son intelligence et son érudition. Sa mort marque la fin d’une époque sombre de l’histoire américaine, mais elle rappelle également l’importance de la vigilance dans la lutte contre le terrorisme et la violence.