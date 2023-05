Mort Cause de Décès : Le vainqueur du marathon de Barcelone 2021, Samuel Kosgei, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le coureur de fond kenyan Samuel Kiplimo Kosgei, vainqueur du marathon de Barcelone en 2021, nous quitte tragiquement

Le monde de l’athlétisme est en deuil. Samuel Kiplimo Kosgei, célèbre coureur de fond kenyan, est décédé ce dimanche à l’âge de 37 ans des suites d’un accident de la circulation dans son pays. Vainqueur du marathon de Barcelone en 2021, il laisse derrière lui une carrière exceptionnelle et un héritage inoubliable.

Une carrière hors du commun

Né le 12 juillet 1984 dans la ville de Eldoret, au Kenya, Samuel Kosgei était un coureur de fond de renommée mondiale. Il a commencé sa carrière en 2005, participant à ses premières compétitions internationales et remportant plusieurs titres dans des courses de fond. En 2011, il a participé à son premier marathon international, terminant à la 2e place du marathon de Paris.

Samuel Kosgei a ensuite enchaîné les victoires dans les marathons les plus prestigieux au monde. En 2013, il a remporté le marathon de Londres et le marathon de New York en 2014. Il a également remporté le marathon de Berlin en 2015 et le marathon de Chicago en 2016. Sa dernière victoire en date était le marathon de Barcelone en 2021, où il a impressionné les spectateurs par sa vitesse et sa résistance.

Un athlète respecté et admiré

Samuel Kosgei était non seulement un coureur de fond exceptionnel, mais aussi un athlète respecté et admiré par ses pairs et les fans d’athlétisme du monde entier. Il était connu pour son dévouement, sa discipline et sa modestie, et était souvent cité en exemple pour sa persévérance et son humilité.

En dehors du monde de l’athlétisme, Samuel Kosgei était également impliqué dans des projets sociaux et humanitaires dans sa région natale du Kenya. Il était un défenseur de l’éducation et de l’accès aux soins de santé pour les enfants les plus vulnérables, et avait créé une fondation pour soutenir ces causes importantes.

Un départ tragique

La nouvelle de la mort de Samuel Kosgei a été annoncée par la Fédération kényane d’athlétisme sur ses réseaux sociaux. Dans un communiqué, la Fédération a exprimé sa profonde tristesse et ses condoléances à la famille de l’athlète et à ses fans du monde entier.

Les détails de l’accident qui a coûté la vie à Samuel Kosgei ne sont pas encore connus, mais la nouvelle a été accueillie avec une grande tristesse et un profond chagrin par les fans d’athlétisme du monde entier. De nombreux athlètes, entraîneurs et personnalités du monde de l’athlétisme ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour Samuel Kosgei, saluant sa carrière exceptionnelle et son héritage durable.

Un héritage inoubliable

Samuel Kosgei restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands coureurs de fond de l’histoire de l’athlétisme. Son talent, sa persévérance et sa modestie ont inspiré des générations d’athlètes à travers le monde, et son engagement en faveur des causes sociales et humanitaires restera un exemple pour tous.

En cette période de deuil, les fans d’athlétisme du monde entier rendent hommage à Samuel Kosgei et saluent sa carrière exceptionnelle et son héritage inoubliable.