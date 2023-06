Mort Cause de Décès : Le vice-doyen français, Pierre Pineau, a passé away at the age of 110.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le vice-doyen de France décède à l’âge de 110 ans

Pierre Pineau, résident de l’Ehpad de Saint-Germain-sur-Moine, dans la commune déléguée de Sèvremoine (Maine-et-Loire), est décédé le mercredi 7 juin à l’âge de 110 ans. Pineau était considéré comme le “vice-doyen de France” en raison de son âge avancé.

Une vie bien remplie

Pierre Pineau est né le 24 octobre 1910 à La Romagne, en Maine-et-Loire. Il a vécu une vie bien remplie, ayant travaillé comme agriculteur pendant la majeure partie de sa vie. Il a également servi dans l’armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, participant à des opérations en Afrique du Nord et en Italie.

Après la guerre, Pineau est retourné à son travail d’agriculteur et a élevé une famille de sept enfants. Il a pris sa retraite en 1975 et a déménagé dans une maison de retraite à l’âge de 97 ans avant de rejoindre l’Ehpad de Saint-Germain-sur-Moine.

Le secret de sa longévité

Pierre Pineau a souvent été interrogé sur le secret de sa longévité. Il attribuait son âge avancé à un mode de vie sain, à une alimentation équilibrée et à l’exercice régulier. Il était également un grand amateur de jardinage et aimait passer du temps à l’extérieur.

Un hommage national

Le maire de Sèvremoine, Jean-Michel Tobie, a exprimé sa tristesse à l’annonce de la mort de Pineau. Il a déclaré que Pineau était “un symbole de la longévité et de la sagesse” et qu’il avait “vécu une vie exceptionnelle”. Le président de la République, Emmanuel Macron, a également rendu hommage à Pineau, décrivant sa vie comme “un témoignage précieux de notre histoire collective”.

Conclusion

Pierre Pineau était un homme remarquable qui a vécu une vie exceptionnelle et a inspiré des générations de Français. Sa longévité et sa sagesse resteront un symbole pour les années à venir. L’annonce de sa mort a suscité une vague d’hommages et de condoléances, témoignant de l’impact qu’il a eu sur la communauté locale et nationale.