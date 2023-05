Nécrologie – Mort cause de décès.

Le vice-ministre russe des Sciences décède lors d’un voyage en Grèce

Le vice-ministre russe des Sciences, Grigory Trubnikov, est décédé lors d’un voyage en Grèce. Il s’était senti mal pendant le trajet, la cause du décès est encore inconnue : des membres de la famille ont parlé d’un arrêt cardiaque.

Des craintes pour la sécurité

Le journaliste dissident Roman Super a déclaré que Grigory Trubnikov avait exprimé des craintes pour sa sécurité avant son départ. Il avait qualifié l’invasion de Moscou de “fasciste”.

Ces derniers mois, la Russie a connu une période tumultueuse marquée par des manifestations contre le régime de Vladimir Poutine et une répression de plus en plus sévère contre les opposants politiques. Les autorités russes ont également été impliquées dans une série d’attaques contre des journalistes indépendants et des dissidents.

Un scientifique renommé

Grigory Trubnikov était un scientifique renommé dans son domaine. Il avait travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de la physique et avait publié de nombreux articles scientifiques.

Le président russe, Vladimir Poutine, a exprimé sa tristesse à l’annonce de la mort de Grigory Trubnikov. Il a décrit le scientifique comme un “chercheur talentueux et un patriote sincère”.

Des questions sans réponse

La mort de Grigory Trubnikov soulève de nombreuses questions quant aux causes exactes de son décès. Les membres de sa famille ont parlé d’un arrêt cardiaque, mais certains observateurs se demandent si cela pourrait être lié à ses activités politiques.

Le journaliste Roman Super a déclaré que Grigory Trubnikov avait été victime de menaces de mort avant son départ. Il a également déclaré que le scientifique avait été suivi par des agents du gouvernement russe pendant son voyage en Grèce.

Les autorités grecques ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort de Grigory Trubnikov. Les résultats de l’enquête pourraient fournir des réponses aux questions qui se posent sur la mort du vice-ministre russe des Sciences.

Conclusion

La mort de Grigory Trubnikov est une perte pour la communauté scientifique et pour la Russie dans son ensemble. Il était un scientifique talentueux et un patriote sincère.

Cependant, la mort de Grigory Trubnikov soulève également des questions quant aux circonstances de son décès. La Russie traverse une période tumultueuse marquée par des manifestations contre le régime de Vladimir Poutine et une répression de plus en plus sévère contre les opposants politiques.

Les autorités russes doivent faire tout leur possible pour garantir la sécurité de tous les citoyens russes, y compris ceux qui s’opposent au régime en place. Les autorités grecques doivent également mener une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de la mort de Grigory Trubnikov.