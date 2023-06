Mort Cause de Décès : L’écrivain américain Cormac McCarthy a rendu son dernier souffle à l’âge de 89 ans.

L’écrivain américain Cormac McCarthy, auteur de plusieurs chefs-d’œuvre littéraires, est décédé à l’âge de 89 ans de causes naturelles. Bien qu’il ait toujours été un écrivain de l’ombre, plusieurs adaptations cinématographiques de ses livres ont vu le jour, dont le plus connu reste « No Country For Old Men », réalisé par les frères Coen, qui a remporté quatre Oscars en 2008.

Cormac McCarthy est né en 1933 à Providence, dans le Rhode Island, mais a grandi dans les montagnes du Tennessee, un état du Sud où il a passé sa jeunesse. Son roman « Le gardien du verger », qui raconte une histoire cruelle et ironique de personnages liés à leur insu par un cadavre, est une ode à la nature sauvage des montagnes du Tennessee.

Son style glaçant, précis et poétique

Cormac McCarthy était connu pour son style d’écriture glaçant, précis et poétique, qui a fait de lui une figure majeure de la littérature américaine. Il a écrit douze romans au cours de sa carrière, dont « De si jolis chevaux » et « La route », qui lui ont valu de remporter le prix Pulitzer en 2006.

Un écrivain exigeant et intègre

Cormac McCarthy était un écrivain exigeant et intègre, qui a toujours refusé de se plier aux exigences commerciales de l’industrie littéraire. Il a également été très discret sur sa vie privée, refusant d’accorder des interviews ou de participer à des événements publics.

Un héritage littéraire important

Cormac McCarthy laisse derrière lui un héritage littéraire important, qui continuera d’inspirer les écrivains et les lecteurs du monde entier. Son style unique et sa vision poétique de la vie resteront gravés dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de lire ses livres.

Lire la suite:

Europe 1 🎧🌍📻 »