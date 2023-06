Mort Cause de Décès : L’écrivain américain Cormac McCarthy, auteur de “La Route”, décède à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy : le plus grand écrivain américain méconnu

Le succès dans les années 1990 Cormac McCarthy est un écrivain américain qui a publié 12 romans. Au début des années 1960, il travaillait dans un magasin de pièces automobiles à Chicago lorsqu’il écrit ses deux premiers romans : Le gardien du verger et L’obscurité du dehors, qui raconte les conséquences d’une relation incestueuse. Cormac McCarthy connaît le succès dans les années 1990, avec ses livres sur fond de Far West : De si jolis chevaux, Le grand passage et Des villes dans la plaine. Son premier éditeur disait à son propos : “nous n’avons jamais vendu un seul de ses livres” car aucun de ses cinq premiers ouvrages n’a dépassé les 3000 exemplaires. Mais cela va changer, et ses tirages vont grimper à plus de 200 000 copies. Le prix Pulitzer pour La route En 2007, Cormac McCarthy obtient le prestigieux prix Pulitzer pour La route (2006), récit d’une errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue. Ce livre est rapidement adapté au grand écran et Oprah Winfrey le sélectionne parmi les plus importants de l’année.

Conclusion

Cormac McCarthy a longtemps été considéré comme le plus grand écrivain américain méconnu. Mais grâce à ses romans sur fond de Far West et à La route, qui lui a valu le prix Pulitzer, il est désormais reconnu comme l’un des plus grands écrivains américains contemporains.