Mort Cause de Décès : L’écrivain Cormac McCarthy, connu pour ses récits sanglants et violents, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, un géant de la littérature américaine, est décédé discrètement à son domicile de Santa Fe. Connu pour ses romans traversés par des accès de violence, de souffrance et de deuils, il était considéré comme un héritier de William Faulkner et Herman Melville. Économe en ponctuation, il ne rechignait pas à des scènes brutales qui n’épargnaient ni ses personnages ni ses lecteurs, et ne développait que rarement les sentiments des protagonistes.

Bien que ses premiers romans, remarqués pour leur rudesse, soient restés relativement méconnus, il a connu son premier grand succès avec son sixième roman, De si jolis chevaux, traduit par Patricia Schaeffer et paru chez Actes Sud en 1993. Ce titre, qui est le premier opus d’une Trilogie des confins, lui a permis de recevoir le prestigieux National Book Award.

Après la conclusion de cette trilogie avec Des villes dans la plaine, à la fin des années 1990, McCarthy s’est isolé un peu plus et a fait patienter ses lecteurs. Il est revenu en 2005 avec No Country for Old Men, considéré comme un de ses chefs-d’œuvre et adapté au cinéma par les frères Coen en 2008. Il a ensuite publié La Route, récit post-apocalyptique salué par le prix Pulitzer, avant un nouveau long silence. Il a rompu ce silence en 2022 avec deux romans, Le Passager et Stella Maris, tous deux publiés par les éditions de L’Olivier.

Né en 1933 dans l’État de Rhode Island, McCarthy a grandi à Knoxville, dans le Tennessee. Au cours des années 1960, après son divorce, il a voyagé en Irlande, en Angleterre, en France, en Suisse et dans d’autres pays d’Europe. Il a rencontré sa future deuxième épouse, Anne DeLisle, et a continué d’écrire et de publier.

Revenu dans le Tennessee, il s’est installé à Louisville, où il a inscrit sa production dans le genre du Southern Gothic, utilisant les paysages caractéristiques de la région comme cadres de ses romans. Après un nouveau divorce et un déménagement, il est resté au Texas, dirigeant cette fois son écriture vers le western, avec Méridien de sang.

Au milieu des années 1980, il s’est établi non loin de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et a connu le succès quelque temps plus tard avec la publication de De si jolis chevaux. Bien que réputé solitaire, Cormac McCarthy fréquentait depuis plusieurs années le Santa Fe Institute, institut de recherche spécialisé dans l’étude des systèmes complexes. Il s’y était installé pour écrire ses romans, et les échanges avec les chercheurs du lieu ont considérablement influencé ses deux derniers livres.

Cormac McCarthy, avec une œuvre brute et intense, restera dans les mémoires comme l’un des plus grands écrivains américains de son temps.