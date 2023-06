Mort Cause de Décès : Léo Vassard, former interregional technical advisor for judo in the Antilles-Guyane, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le judoka martiniquais Léo Vassard nous a quitté à l’âge de 80 ans

Le monde du judo est en deuil. Le 8 juin 2023, Léo Vassard, un judoka martiniquais de renom, est décédé à l’âge de 80 ans. Il laisse derrière lui un héritage important dans le monde du judo, en particulier en Martinique où il était très respecté.

Un parcours remarquable dans le judo

Léo Vassard était un judoka accompli. Il a commencé sa carrière à un jeune âge et a rapidement gravi les échelons. Il a remporté plusieurs titres régionaux et nationaux avant de devenir l’un des meilleurs judokas de Martinique.

En 1960, Léo Vassard a obtenu son diplôme d’instructeur de judo et a commencé à enseigner la discipline à travers l’île. Il a également été membre actif de la ligue de judo de Martinique et a occupé plusieurs postes importants au sein de l’organisation.

Léo Vassard était également un arbitre de judo respecté. Il a arbitré de nombreux combats locaux et nationaux et a également été choisi pour arbitrer des compétitions internationales de judo.

Un héritage important dans le monde du judo

L’héritage de Léo Vassard dans le monde du judo est immense. Il a formé de nombreux judokas talentueux et a inspiré une génération de jeunes judokas à travers l’île. Il a également aidé à promouvoir le judo en Martinique et a contribué à faire connaître la discipline dans toute la région.

Léo Vassard était également connu pour son dévouement envers la discipline. Il a consacré sa vie au judo et a travaillé sans relâche pour faire avancer la discipline en Martinique. Il était aimé et respecté de tous ceux qui le connaissaient, et son impact sur le monde du judo ne sera jamais oublié.

Un hommage à un grand judoka

Léo Vassard était un grand judoka qui a laissé une marque indélébile dans le monde du judo. Sa passion pour la discipline et son dévouement envers la formation de la prochaine génération de judokas ont été une source d’inspiration pour des générations de judokas.

Nous rendons hommage à Léo Vassard et nous nous souviendrons toujours de son héritage dans le monde du judo. Il restera à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits, et sa contribution à la discipline ne sera jamais oubliée.