Mort Cause de Décès : Les amis de Guillaume Bats rendent hommage à l’humoriste décédé à l’âge de 36 ans.

Ami de Jérémy Ferrari, Guillaume Bats se préparait à une tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle, “Inchallah”. Atteint de la maladie des os de verre, l’humoriste est décédé ce jeudi 1er juin 2023.

C’est son producteur Dark Smile Productions qui a annoncé la triste nouvelle hier soir sur Instagram : “C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. (…) Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs”.

Ami proche de Jérémy Ferrari

Découvert dans l’émission de Laurent Ruquier On n’demande qu’à en rire, Guillaume Bats avait choisi de faire de son handicap une force en osant en parler sur scène et en rire avec son public. Agé de 36 ans, l’humoriste était atteint de la maladie des os de verre, une maladie génétique qui rend les os particulièrement fragiles provoquant des fractures à répétition et une déformation du squelette. Repéré à la télévision, Guillaume Bats collabore ensuite à plusieurs reprises avec Jérémy Ferrari dont il fera les premières parties. Il s’apprêtait d’ailleurs à partir en tournée dans toute la France pour présenter son spectacle, Inchallah, coécrit avec ce même Jérémy Ferrari.

Les hommages se multiplient dans le monde de l’humour

Peu après l’annonce de son décès, les hommages se sont multipliés. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, s’est émue du décès de l’humoriste sur Twitter, soulignant sa “générosité” et son “humour” tout en apportant “un autre regard sur le handicap”. Arnaud Tsamère, a de son côté partagé une photo d’un sketch joué aux côtés de son ami Guillaume Bats : “Salut Guillaume. Et merci pour tous ces moments. Je penserai à toi à chaque fois que j’enfilerai une robe.” La jeune ventriloque découverte dans La France a un incroyable talent, Le cas Pucine, s’est elle aussi fendue d’une photo souvenir aux côtés de Guillaume Bats.

L’humoriste Donel Jack’smana quant à lui rendu hommage au “roi de l’auto-dérision”. La comédienne Antonia de Rendinger a salué “son pote” et ne manque pas d’adresser un message de soutien à Jérémy Ferrari. On imagine ce dernier très affecté par la disparition de son ami. Il n’a pas réagi publiquement pour le moment.

La mort de Guillaume Bats, un humoriste talentueux et courageux, a suscité une grande émotion dans le monde de l’humour. Sa capacité à rire de son handicap et à en faire une force restera dans les mémoires. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.