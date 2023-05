Mort Cause de Décès : Les dévastations causées par le cyclone : un enfant décède après l’effondrement d’un mur, un plaignant perd la vie et un gendarme est blessé à Barabanki – Un mur s’écroule suite à la tempête à Lucknow.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le cyclone a causé la mort de deux personnes à Lucknow

Le cyclone Tauktae a frappé l’Inde la semaine dernière, causant de nombreuses perturbations dans les États de l’ouest du pays, notamment dans le Gujarat et le Maharashtra. Mais il a également causé des dommages dans d’autres parties du pays, notamment dans l’État d’Uttar Pradesh, où deux personnes ont perdu la vie à Lucknow, la capitale de l’État.

La tragédie à Habib Nagar

La tempête qui s’est produite samedi après-midi à Lucknow a causé la mort de deux personnes, dont un enfant de huit ans dans le quartier d’Aishbagh Chowki. Selon les témoins oculaires, le jeune garçon a été blessé lorsque le mur de sa maison s’est effondré à cause de la tempête. Malgré les efforts des secours pour le sauver, il est malheureusement décédé peu de temps après l’accident.

Les dommages causés par le cyclone

En plus de la tragédie à Habib Nagar, le cyclone Tauktae a causé de nombreux dommages dans d’autres parties de Lucknow et de l’État d’Uttar Pradesh. Les arbres ont été déracinés, les lignes électriques ont été endommagées et de nombreux bâtiments ont été endommagés. Les autorités locales ont déployé des équipes de secours pour aider les résidents touchés par la tempête.

Les mesures prises par le gouvernement

Le gouvernement d’Uttar Pradesh a pris plusieurs mesures pour aider les résidents touchés par la tempête. Des équipes de secours ont été déployées dans les zones touchées pour aider les personnes blessées et fournir des soins médicaux. Les autorités locales ont également travaillé pour rétablir l’alimentation électrique dans les zones touchées par la tempête.

Le gouvernement a également demandé aux résidents de rester à l’intérieur et de ne pas sortir pendant la tempête. Les écoles et les collèges ont également été fermés pour éviter que les étudiants ne soient exposés à des risques inutiles.

Conclusion

Le cyclone Tauktae a causé de nombreux dommages dans l’État d’Uttar Pradesh, notamment à Lucknow. La perte tragique d’une vie innocente dans la tempête est un rappel poignant de la force destructrice de la nature. Les autorités locales ont travaillé dur pour aider les résidents touchés par la tempête et pour rétablir la situation dans les zones touchées. Nous espérons que les résidents touchés par la tempête se rétabliront rapidement et que la région se remettra bientôt de cette catastrophe naturelle.