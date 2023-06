Mort Cause de Décès : Les Silva dévoilent le décès de Don Fernando, mais…

Nécrologie – Mort cause de décès.

Découvrons ensemble les extraits des épisodes du 12 au 16 juin 2023 de Six Sisters

Six Sisters est le nouveau feuilleton espagnol qui remplace Il Paradiso delle Signore pour l’été sur Rai1. Diffusé du lundi au vendredi à 16h05, ce soap opera nous plonge dans l’univers de la famille Silva et de leurs six filles. Voici un aperçu des épisodes de la semaine du 12 au 16 juin 2023.

Lundi 12 juin 2023

Dans cet épisode, nous découvrons que les Silva cachent un lourd secret. En effet, leur père, un riche homme d’affaires, a été assassiné il y a plusieurs années. Les filles se battent pour découvrir la vérité sur sa mort et feront tout pour venger leur père.

Mardi 13 juin 2023

Le mardi, le feuilleton prend une tournure romantique. L’une des filles Silva, Ana, tombe amoureuse d’un jeune homme mystérieux nommé Carlos. Mais leur amour est interdit car Carlos est en réalité le fils d’un ennemi juré de la famille Silva. Comment Ana et Carlos pourront-ils surmonter cet obstacle ?

Mercredi 14 juin 2023

Dans cet épisode, nous assistons à une véritable guerre entre les Silva et leurs ennemis jurés, les Rodriguez. Les deux familles se battent pour le contrôle d’une entreprise de mode renommée. Qui sortira vainqueur de cette bataille acharnée ?

Jeudi 15 juin 2023

Le jeudi, nous découvrons que l’une des filles Silva, Lucia, est atteinte d’une maladie incurable. Elle décide de profiter de chaque instant de sa vie et de réaliser tous ses rêves avant qu’il ne soit trop tard. Mais son état de santé se détériore rapidement et la famille Silva doit faire face à une décision difficile.

Vendredi 16 juin 2023

Dans le dernier épisode de la semaine, nous assistons à un retournement de situation inattendu. Les Silva découvrent que leur père n’est pas mort, mais qu’il a été enlevé et séquestré par leurs ennemis jurés. Ils se lancent alors dans une mission de sauvetage dangereuse pour libérer leur père et mettre fin à cette guerre de longue date.

Conclusion

Six Sisters est un feuilleton espagnol captivant qui nous plonge dans l’univers de la famille Silva et de leurs six filles. Entre secrets de famille, amour interdit, guerres de pouvoir et maladies incurables, les épisodes de la semaine du 12 au 16 juin 2023 promettent d’être riches en émotions et en rebondissements. Rendez-vous tous les jours à 16h05 sur Rai1 pour suivre les aventures des Six Sisters.