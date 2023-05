Mort Cause de Décès : L’histoire d’Andy Rourke, bassiste des Smiths, qui a récemment perdu la vie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Andy Rourke : son profil

Andy Rourke est un bassiste britannique né le 17 janvier 1964. Il est surtout connu pour avoir été le bassiste du groupe de rock The Smiths, qui a connu un grand succès dans les années 80.

Jeunesse et formation

Rourke est né à Manchester, en Angleterre. Il était le troisième de quatre enfants, tous des garçons. Ses parents lui ont donné une guitare quand il avait 7 ans et peu de temps après, il a également commencé à jouer de la basse. Avec son grand ami d’enfance Marr, qu’il a rencontré à l’école, il a commencé à jouer dans des groupes locaux.

The Smiths

En 1982, Rourke a été recruté par le chanteur Morrissey et le guitariste Johnny Marr pour rejoindre leur nouveau groupe, The Smiths. Le groupe a rapidement acquis une grande popularité grâce à ses paroles poétiques et ses mélodies accrocheuses. Rourke a joué sur tous les albums du groupe, de leur premier album éponyme en 1984 à leur dernier album, “Strangeways, Here We Come”, en 1987.

Carrière après The Smiths

Après la dissolution de The Smiths en 1987, Rourke a continué à jouer de la basse pour d’autres groupes. Il a notamment travaillé avec le groupe de rock alternatif Sinead O’Connor et le groupe de rock électronique Bad Lieutenant. Il a également travaillé comme producteur pour des groupes tels que The Pretenders et The Cranberries.

Problèmes de drogue

Rourke a eu des problèmes de drogue tout au long de sa carrière. Il a été arrêté plusieurs fois pour possession de drogue et a admis avoir dépensé une grande partie de son argent en drogues. En 1995, il a été viré de The Smiths en raison de ses problèmes de drogue. Il a ensuite suivi une cure de désintoxication et a réussi à rester sobre depuis.

Vie personnelle

Rourke a été marié deux fois et a deux enfants. Il vit actuellement à New York et continue à jouer de la basse pour divers groupes. Il est également impliqué dans des œuvres de charité pour aider les personnes souffrant de dépendance aux drogues.

Récompenses et reconnaissance

Rourke n’a jamais remporté de récompenses majeures, mais il est considéré comme l’un des meilleurs bassistes de sa génération. Sa technique de jeu est souvent citée comme une influence par d’autres musiciens. En 2016, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre de The Smiths.

Conclusion

Andy Rourke est l’un des bassistes les plus talentueux de sa génération. Il a connu un grand succès en tant que membre de The Smiths et continue à jouer de la basse pour d’autres groupes. Malgré ses problèmes de drogue, il a réussi à rester sobre et est maintenant impliqué dans des œuvres de charité pour aider les personnes souffrant de dépendance aux drogues.