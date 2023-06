Mort Cause de Décès : L’humoriste Guillaume Bats, atteint d’ostéogenèse imparfaite, nous a quittés

Nécrologie – Mort cause de décès.

Guillaume Bats, le roi de l’autodérision, nous quitte à l’âge de 36 ans

Le monde de l’humour est en deuil. Guillaume Bats, comédien français atteint d’ostéogenèse imparfaite, est décédé le jeudi 1er juin à l’âge de 36 ans. Vendredi matin, les causes de sa mort n’étaient pas encore connues.

Une vie marquée par la maladie

Guillaume Bats est né avec une maladie rare, l’ostéogenèse imparfaite, plus communément appelée « maladie des os de verre ». Cette maladie génétique se caractérise par une fragilité osseuse importante, pouvant entraîner de multiples fractures. Malgré cela, Guillaume Bats avait décidé de ne pas se laisser abattre et de vivre sa vie à fond.

Il a commencé à se faire connaître du grand public en participant à l’émission « On n’demande qu’à en rire » sur France 2 en 2011. Son humour décalé et son autodérision ont rapidement conquis le public. Il a ensuite enchaîné les spectacles et les apparitions à la télévision.

L’autodérision, sa marque de fabrique

Guillaume Bats était surtout connu pour son humour basé sur l’autodérision. Il n’hésitait pas à se moquer de sa maladie et de ses propres fragilités, pour mieux les dédramatiser. Son spectacle « Hors Cadre », qui a fait salle comble à l’Olympia en 2016, était un véritable hymne à l’autodérision.

Il avait également créé une web-série intitulée « Les Aventures de Guillaume Bats », dans laquelle il se mettait en scène dans des situations improbables, toujours avec beaucoup d’humour.

Un hommage unanime

La nouvelle de la mort de Guillaume Bats a suscité de nombreuses réactions d’émotion et d’hommage sur les réseaux sociaux. De nombreux artistes ont salué la mémoire d’un comédien talentueux et d’un homme courageux.

Sur Twitter, l’humoriste Kev Adams a écrit : « Guillaume, tu vas nous manquer, merci pour tout ce que tu nous as offert, ta joie, ta bonne humeur, ton autodérision, ton sourire. Tu es un exemple de courage. »

Le comédien Philippe Lacheau a quant à lui déclaré : « Très triste nouvelle. Guillaume Bats était un grand, grand humoriste. On perd un artiste, mais surtout un mec incroyablement courageux et qui avait une énergie folle. »

Guillaume Bats laisse derrière lui un grand vide dans le monde de l’humour, mais il restera à jamais dans nos mémoires comme un comédien talentueux et un exemple de courage et d’autodérision.