Mort Cause de Décès : L’industrie cinématographique est en deuil suite au décès de l’acteur Sarath Babu des suites de problèmes de santé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Sarath Babu décède à l’hôpital d’Hyderabad

L’acteur populaire Sarathbabu est décédé dans un hôpital d’Hyderabad en raison de problèmes de santé. L’acteur Sarath Babu a été admis dans un hôpital privé à Hyderabad en raison de problèmes de santé. Il était soigné dans l’unité de soins intensifs et ses organes, notamment les reins et le foie, étaient touchés. Son état de santé s’est détérioré et il est décédé à l’âge de 59 ans.

La carrière de Sarath Babu

Sarath Babu était un acteur populaire dans l’industrie cinématographique indienne. Il a commencé sa carrière dans les années 1970 et a joué dans plus de 200 films en telugu, tamil, kannada, malayalam et hindi. Il a travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés de l’industrie cinématographique indienne, notamment K. Balachander, Mani Ratnam, Bharathiraja et Balu Mahendra. Il a joué dans des films à succès tels que Kadal Meengal, Moondram Pirai, Maro Charitra, Appu Raja et Drishyam.

Les hommages à Sarath Babu

La mort de Sarath Babu a choqué les fans et les membres de l’industrie cinématographique. Les célébrités ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux et ont rendu hommage à l’acteur talentueux. Le Premier ministre de l’Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, a également exprimé ses condoléances à la famille de Sarath Babu. Il a déclaré que l’industrie cinématographique avait perdu un talent précieux et que sa contribution à l’industrie cinématographique ne serait jamais oubliée.

La vie personnelle de Sarath Babu

En plus de sa carrière d’acteur, Sarath Babu était également un homme d’affaires prospère. Il avait fondé une entreprise de restauration et une société immobilière. Il avait également été élu au conseil municipal de Chennai en 2006. Sarath Babu était marié et avait deux enfants.

Conclusion

La mort de Sarath Babu est une perte pour l’industrie cinématographique indienne. Il était un acteur talentueux qui avait travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés de l’industrie. Il avait également réussi en tant qu’homme d’affaires et homme politique. Les hommages rendus à Sarath Babu montrent l’impact qu’il a eu sur la vie de nombreuses personnes. Sa contribution à l’industrie cinématographique ne sera jamais oubliée.