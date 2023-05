Mort Cause de Décès : L’influenceur chinois de 34 ans est mort après avoir bu des litres d’alcool lors d’une diffusion en direct.

Introduction

Le corps d’un célèbre influenceur chinois, connu sous le nom de Frère Trois Mille, a été retrouvé sans vie dans son appartement mardi dernier. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait consommé pas moins de sept bouteilles d’alcool lors d’une diffusion en direct sur internet, juste avant son décès. Cette tragédie a suscité de nombreuses réactions, rappelant les dangers de l’alcool et de l’influence des réseaux sociaux.

Le parcours de Frère Trois Mille

Frère Trois Mille était un influenceur chinois très populaire sur les réseaux sociaux. Il s’est fait connaître grâce à ses vidéos dans lesquelles il buvait de grandes quantités d’alcool devant son public en ligne. Il était même surnommé “le roi de la boisson” par ses fans. Sa chaîne Youtube comptait plusieurs millions d’abonnés et il était également présent sur d’autres plateformes comme TikTok ou Weibo.

Les circonstances de son décès

D’après les premiers éléments de l’enquête, Frère Trois Mille aurait consommé pas moins de sept bouteilles d’alcool lors d’une diffusion en direct sur internet, avant de décéder dans son appartement. Les autorités ont confirmé qu’il avait été retrouvé sans vie, douze heures après cette diffusion en direct. Les causes précises de son décès ne sont pas encore connues, mais il semblerait que l’abus d’alcool en soit la principale cause.

Les réactions à la tragédie

La mort de Frère Trois Mille a provoqué de nombreuses réactions, tant en Chine qu’à l’étranger. Beaucoup ont exprimé leur tristesse et leur incrédulité face à cette tragédie. Certains ont également souligné les dangers de l’alcool et de l’influence des réseaux sociaux, appelant à une prise de conscience collective sur ces questions. Enfin, d’autres ont pointé du doigt la pression exercée sur les influenceurs pour produire toujours plus de contenu, quitte à mettre leur santé en danger.

Conclusion

La mort de Frère Trois Mille est une tragédie qui rappelle les dangers de l’alcool et de l’influence des réseaux sociaux. Elle doit nous amener à réfléchir sur les conséquences de nos actions en ligne, ainsi que sur la pression exercée sur les influenceurs pour produire toujours plus de contenu. Espérons que cette tragédie serve de leçon et que nous soyons tous plus vigilants à l’avenir.

Source

https://www.hln.be/buitenland/chinese-influencer-34-overleden-nadat-hij-liters-sterke-drank-consumeerde-tijdens-livestream~aa5fbfc5/