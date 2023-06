Mort Cause de Décès : Lionel Bard, ancien élu et professeur au lycée Le Castel de Dijon, décède subitement à l’âge de 42 ans.

Un élu proche des administrés et du milieu associatif

La ville de Dijon a perdu l’une de ses personnalités les plus appréciées cette semaine. Lionel Bard, ancien élu municipal et départemental, est décédé subitement à l’âge de 42 ans. Sa mort a été confirmée par plusieurs sources, dont la première adjointe Nathalie Koenders qui a réagi dans un communiqué.

Lionel Bard était connu pour son engagement auprès des habitants de sa ville et du milieu associatif. En 2014, il avait été élu conseiller municipal sur la liste de François Rebsamen et chargé de la délégation aux musées, à la lecture et au secteur sauvegardé. Il tenait également des permanences d’élu dans le quartier Clémenceau, un secteur auquel il était très attaché.

Une tristesse immense pour ses collègues et amis

La nouvelle de sa mort a suscité une vague de tristesse parmi ses collègues et amis. Nathalie Koenders a qualifié Lionel Bard de “grand serviteur de la ville” dans son communiqué, ajoutant que “sa disparition laisse un grand vide dans nos cœurs et dans la vie publique dijonnaise”.

Le maire de Dijon, François Rebsamen, a également exprimé sa tristesse sur Twitter, déclarant que Lionel Bard était “un élu de terrain, proche des gens, engagé pour sa ville et ses habitants”.

Un hommage rendu à Lionel Bard

Un hommage a été rendu à Lionel Bard lors du conseil municipal de Dijon, avec une minute de silence observée en sa mémoire. Les élus de tous bords ont salué sa mémoire et son engagement pour la ville et ses habitants.

Les habitants de Dijon qui ont connu Lionel Bard ont également exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, saluant son dévouement et sa proximité avec les administrés.

Conclusion

La mort subite de Lionel Bard a suscité une grande tristesse à Dijon, où il était apprécié pour son engagement politique et associatif. Ses collègues et amis ont salué sa mémoire et rendu hommage à son dévouement pour la ville et ses habitants. Sa disparition laisse un grand vide dans la vie publique dijonnaise, mais son héritage restera vivant dans le cœur de ceux qui l’ont connu.