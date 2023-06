Mort Cause de Décès : L’iPod est mort, vive le nouvel iPod !

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sortie de veille : un podcast quotidien de MacGeneration

Tous les matins de la semaine, écoutez Sortie de veille, le podcast quotidien de MacGeneration ! En plus ou moins dix minutes, on fait le tour de l’actualité de la veille, avec en plus un test, une interview, ou un retour sur une info.

Les nouveaux Mac d’Apple

Grosse journée pour Apple, qui a lancé hier la commercialisation du MacBook Pro 15 pouces, du Mac Studio M2 Pro/Ultra, et du Mac Pro M2 Ultra ! Ouf, ça n’arrive pas tous les jours, et ça valait bien qu’on revienne sur ces nouveaux Mac dans le flash info. Également au programme : les nouveautés d’iOS 17 pour le suivi de la santé mentale, le retour des extensions QuickTime, et la marque « Vision Pro » qui va peut-être poser un petit souci à Apple en Chine.

Retour sur l’aventure de l’iPod

En deuxième partie d’émission, gros retour en arrière avec Anthony qui va revenir sur la formidable aventure de l’iPod et surtout, sur l’héritage des baladeurs et la communauté très active qui gravite autour. Une chronique en deux parties, à écouter aujourd’hui et demain.

Comment écouter le podcast Sortie de veille ?

Pour écouter Sortie de veille, c’est simple :

Bonne écoute ! On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Sortie de veille.