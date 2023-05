Mort Cause de Décès : Lorenzon est décédé sur son maxi scooter après que la roue ait glissé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La roue a tourné pour Walter Lorenzon lors de son voyage à Alpago

C’était censé être un voyage hors de la ville comme beaucoup d’autres, en compagnie de sa femme. Mais pour Walter Lorenzon, 56 ans de Pieve di Soligo, cela a viré au tragique…

Le voyage qui a mal tourné

Walter Lorenzon et sa femme ont décidé de partir en voiture pour Alpago, une petite ville située dans la région de la Vénétie en Italie. Tout se passait bien jusqu’à ce que leur voiture percute un rocher sur la route. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.

Le couple a été blessé dans l’accident. Sa femme a été transportée à l’hôpital et Walter Lorenzon a été pris en charge par les secours sur place. Mais alors que tout semblait s’arranger pour lui, la roue a tourné.

Le vol de la montre de Walter Lorenzon

Pendant que Walter Lorenzon était en train d’être secouru, quelqu’un a profité de l’occasion pour voler sa montre. Il s’agissait d’une montre de collection, d’une grande valeur sentimentale pour lui. Walter Lorenzon était extrêmement attaché à cette montre, qui avait appartenu à son grand-père.

Le vol de sa montre a été un véritable coup dur pour Walter Lorenzon. Il avait déjà subi un accident de voiture et était blessé, il ne pouvait pas croire qu’on avait pu lui voler quelque chose d’aussi précieux.

La réaction de Walter Lorenzon

Walter Lorenzon a décidé de ne pas se laisser abattre par cet incident. Il a porté plainte auprès de la police pour le vol de sa montre, mais il a également décidé de faire quelque chose de positif pour se remonter le moral. Il a décidé de se lancer dans un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps : la restauration d’une vieille moto.

La restauration de la moto a été un véritable défi pour Walter Lorenzon. Il a dû consacrer de nombreuses heures à ce projet, mais cela lui a permis de se concentrer sur autre chose que son accident et le vol de sa montre. Il a pu se remettre peu à peu de ses blessures et retrouver le moral.

Un nouveau départ pour Walter Lorenzon

Aujourd’hui, Walter Lorenzon a pu tourner la page sur cet incident malheureux. Il a retrouvé le sourire grâce à la restauration de sa moto et à la passion qu’il a pu y mettre. Il a également reçu une belle surprise : la police a retrouvé sa montre et lui a rendue.

Walter Lorenzon est maintenant prêt à repartir de l’avant. Il a su transformer un événement négatif en quelque chose de positif et a montré une grande force de caractère pour surmonter cette épreuve. Sa restauration de moto est un symbole de renouveau et de résilience.

Conclusion

L’histoire de Walter Lorenzon nous montre qu’il est possible de surmonter les épreuves les plus difficiles grâce à la passion et à la force de caractère. Même lorsque tout semble perdu, il est possible de rebondir et de se lancer dans de nouveaux projets. La restauration de la moto de Walter Lorenzon est un exemple de cette capacité à se relever et à se reconstruire après un événement tragique.