Mort Cause de Décès : Luca di Fulvio, l’écrivain italien du roman “Le Gang des rêves”, est décédé à l’âge de 66 ans.

Le parcours de Luca di Fulvio

Né à Rome en 1957, Luca di Fulvio était un écrivain et dramaturge italien connu pour ses œuvres telles que “Mamma Roma”, “Les prisonniers de la liberté” et “Les enfants de Venise”. Il avait connu un succès notable en 2016 avec son best-seller “Le gang des rêves”, une saga familiale dans le New-York des années 1920. L’auteur était particulièrement populaire en Allemagne et en France.