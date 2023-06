Mort Cause de Décès : Luca Di Fulvio, romancier de renom, emporté par la maladie de Charcot.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Luca Di Fulvio : un conteur exceptionnel qui a su conquérir la France

Au Parisien, on adorait Luca Di Fulvio et, même si on le savait atteint de la maladie de Charcot (une maladie dégénérative incurable), l’annonce ce jeudi 1er juin, par sa femme, de son décès survenu la veille nous bouleverse. Adorable, charmant et blagueur, c’était avant tout un conteur exceptionnel qui nous a emballés avec ses romans historiques.

Boudé dans son pays mais star en Allemagne, l’écrivain avait conquis la France avec « Le Gang des rêves » sorti en 2016, dans une indifférence quasi générale. Porté par les libraires et un bouche à oreille assez fou, ce récit s’était rapidement imposé ensuite comme un best-seller avec des ventes (tous formats confondus) qui dépassent aujourd’hui 200 000 exemplaires.

Gros bosseur, passionné et passionnant, Luca Di Fulvio avait poursuivi avec « Les Enfants de Venise » puis « Le Soleil des rebelles », « Les prisonniers de la liberté » et « Mama Roma ». À chaque fois, des pavés de plus 600 pages difficiles à lâcher une fois la première page lue. Tous excellents. L’auteur avait un vrai talent pour nous embarquer dans des épopées incroyables et addictives. Que ce soit à New York dans les années 1920, à Venise durant la Renaissance, en Bohème allemande au Moyen-Âge ou encore en Argentine au début du siècle dernier.

Dans chacun de ses livres, la même recette : un plongeon dans une époque souvent lointaine, deux jeunes héros — beaux et courageux — que tout oppose mais qui partagent la même soif d’idéal, une cause à défendre, un zeste de violence, beaucoup de suspense. Sans oublier une histoire d’amour avec un grand A !

Il s’est fait taxer d’écrivain populaire et cela le faisait marrer. « Oui j’aime écrire des histoires qui finissent bien et oui, mes héros changent le monde. Ils sont les enfants que j’aurais voulu être », nous avait-il confiés, le regard pétillant lors d’un de ses passages à Paris. Il aimait réunir des journalistes et des libraires autour d’une bonne table. Dans son français très italien, il tenait alors en haleine ses convives et les faisait rire.

Depuis sa disparition, sa toute petite maison Slatkine & Cie et son éditeur Henri Bovet sont effondrés. Et de souligner : « Luca était un romancier d’exception, qu’on a comparé à Dickens, Zola ou surtout à Dumas. Il avait inventé un genre nouveau qui réconciliait tous les publics de lecteurs dans de gros romans à lire d’un trait. Son style unique ne prenait pas le temps de se chausser pour courir en donnant vie à des héros qu’il ballottait dans un enfer romanesque où le bien finissait toujours par vaincre le mal ». Généreux jusqu’au bout, Luca Di Fulvio laisse un cadeau à ses lecteurs. Il venait de relire les épreuves de son dernier ouvrage, « Le Paradis caché » qui paraîtra le 23 août.