Mort Cause de Décès : Lundi, le célèbre acteur Michel Côté a passé.

Une carrière remarquable

Le célèbre comédien Michel Côté est décédé à l’âge de 72 ans, laissant derrière lui une carrière impressionnante dans le monde du cinéma et du théâtre québécois.

Michel Côté a commencé sa carrière cinématographique en 1983 avec un rôle dans «Au clair de la lune», d’André Forcier, avec Guy L’Écuyer. Depuis, il a joué dans au moins 25 films et une vingtaine de séries télé. Il est également connu pour son rôle dans la pièce de théâtre «Broue», qu’il a joué pendant 38 ans aux côtés de Marc Messier et Marcel Gauthier.

Le comédien a été honoré d’un prix Jutra hommage en 2013 pour l’ensemble de sa carrière, qui n’était pas encore terminée. Il a également été salué en janvier 2022 lors d’un émouvant spécial de l’émission «Les Enfants de la télé», où il était notamment entouré de sa conjointe, la comédienne Véronique Le Flaguais, et de leur fils Maxime, lui aussi acteur.

Retraite et maladie

Michel Côté s’était retiré de la vie publique il y a un peu plus d’un an pour soigner une maladie de la moelle osseuse. Sa famille a annoncé son décès en matinée dans un communiqué relayé par l’agence de communications Annexe. Des annonces seront faites subséquemment pour des cérémonies.

Un chouchou des Québécois

Michel Côté était un comédien chouchou des Québécois, qui ont apprécié son talent et son humour au fil des années. Il a marqué les esprits avec ses rôles dans la pièce «Broue» et les films «Crusing Bar» et «C.R.A.Z.Y.». Il avait également joué dans «De père en flic 2», sorti en 2017.

Le décès de Michel Côté est une perte pour le monde du cinéma et du théâtre québécois. Sa carrière remarquable et son talent indéniable resteront gravés dans l’histoire de la culture québécoise.