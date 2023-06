Mort Cause de Décès : “Mamie annonce la mort de Berlusconi” : Voici les réactions capturées sur Tik Tok en français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Depuis la disparition de l’ancien dirigeant de Forza Italia, les journaux, la télévision et les réseaux sociaux sont littéralement envahis par les détails, les indiscrétions et les souvenirs de l’ancien premier ministre.

Silvio Berlusconi, ancien dirigeant de Forza Italia, est décédé le 14 septembre 2021 à l’âge de 84 ans. Depuis lors, les médias italiens et les réseaux sociaux ont été submergés par les hommages et les souvenirs de l’ancien premier ministre italien.

Cependant, ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est ce qui s’est passé sur TikTok. Une vidéo devenue virale montre une grand-mère italienne réagissant à la nouvelle de la mort de Berlusconi.

“Mamie, Berlusconi est…”

La vidéo, intitulée “Mamie, Berlusconi est mort”, a été publiée sur TikTok par l’utilisateur @giuseppedierna. Elle montre une vieille femme italienne, assise dans son salon, en train de regarder la télévision. Quand elle entend la nouvelle de la mort de Berlusconi, elle s’exclame : “Enfin, Dieu merci !”

La réaction de la grand-mère a rapidement fait le tour de TikTok et des réseaux sociaux italiens. Certaines personnes ont critiqué sa réaction, la qualifiant de cruelle et de manquant de respect envers les morts. D’autres ont défendu la grand-mère, affirmant qu’elle avait le droit d’avoir son opinion sur Berlusconi.

Un personnage controversé

Silvio Berlusconi a été l’un des personnages les plus controversés de la politique italienne. Il a été premier ministre à quatre reprises, de 1994 à 1995, de 2001 à 2006, de 2008 à 2011 et de 2013 à 2018. Pendant son mandat, il a été accusé de nombreux scandales, notamment de corruption, de fraude fiscale et de relations avec des prostituées mineures.

Berlusconi a également été critiqué pour ses commentaires sexistes et homophobes. Il a notamment déclaré en 2008 que “la beauté est une garantie de succès en politique” et a qualifié les homosexuels de “malades”.

Malgré cela, Berlusconi a toujours conservé une base de soutiens fidèles. Il a été considéré comme un homme d’affaires avisé et a été loué pour son charisme et sa capacité à communiquer avec les gens ordinaires.

Conclusion

La réaction de la grand-mère italienne à la mort de Berlusconi est un exemple de la polarisation de la politique italienne. Berlusconi a suscité des opinions fortes, positives et négatives, tout au long de sa carrière politique. Sa mort a ravivé les débats sur son héritage et son impact sur la politique italienne.

Que l’on soit pour ou contre Berlusconi, il ne fait aucun doute qu’il a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de l’Italie et de la politique italienne.