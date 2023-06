Mort Cause de Décès : Mangal Dhillon, acteur de cinéma punjabi et hindi, perd son combat contre le cancer.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mangal Dhillon, acteur de cinéma hindi et pendjabi, décède après une lutte contre le cancer

L’acteur de cinéma hindi et pendjabi, Mangal Dhillon, est décédé ce matin après une longue lutte contre le cancer. Il avait été hospitalisé dans un hôpital de la ville de Ludhiana au Pendjab pour suivre un traitement.

Sa carrière

Mangal Dhillon a commencé sa carrière dans le cinéma en 1981 avec le film hindi Arth. Il a ensuite travaillé dans plusieurs films en hindi et en pendjabi, dont Qurbani Jatt Di, Badla Jatti Da, Marhi Da Deeva et Jeet Hamaari.

Il a également travaillé à la télévision, apparaissant dans des séries populaires telles que Udaan, Chandrakanta et Yeh Jo Hai Zindagi.

Ses luttes contre le cancer

Mangal Dhillon avait été diagnostiqué avec un cancer il y a quelques années et avait commencé un traitement. Il avait partagé ses luttes contre la maladie avec ses fans sur les réseaux sociaux, encourageant les autres à prendre soin de leur santé et à faire des bilans de santé réguliers.

Malgré sa maladie, Mangal Dhillon a continué à travailler dans l’industrie cinématographique et télévisuelle. Il a également utilisé sa plateforme pour sensibiliser le public aux problèmes de santé et pour encourager les autres à rester forts face à l’adversité.

Réactions au décès de Mangal Dhillon

La nouvelle du décès de Mangal Dhillon a choqué les fans et les collègues de l’industrie cinématographique et télévisuelle. Les acteurs et les réalisateurs ont exprimé leur tristesse et leur chagrin sur les réseaux sociaux.

Les fans ont également exprimé leur tristesse, partageant des souvenirs de ses performances et de son impact sur l’industrie cinématographique et télévisuelle.

Conclusion

Mangal Dhillon était un acteur talentueux et aimé de l’industrie cinématographique et télévisuelle. Sa lutte courageuse contre le cancer a inspiré de nombreux fans et collègues et a laissé un impact durable sur l’industrie. Il manquera beaucoup à ses fans et à ses collègues, mais son héritage cinématographique et télévisuel vivra pour toujours.