Mort Cause de Décès : Manuel Mastrovalerio, 50 ans, décède et plonge le monde forain dans la tristesse à Charleroi

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde forain de la région de Charleroi et de Wallonie est en deuil suite au décès de Manuel Mastrovalerio, forain carolo bien connu et apprécié, survenu le jeudi 18 mai dernier. Il venait tout juste de fêter ses 50 ans le 2 mars précédent. Son grand-frère Anthony, très marqué et ému, se souvient de lui et rappelle qu’il est né forain et mort forain.

Manuel Mastrovalerio a grandi dans une famille de forains et a commencé à travailler très jeune dans ce milieu. Il a notamment travaillé dans les manèges tels que le “Polyp”, le “Kamikaze” ou encore le “Ranger”. Il a également été propriétaire d’un manège à sensation appelé “The Tower”. Manuel Mastrovalerio était très apprécié de tous ceux qui le connaissaient et il a laissé une empreinte indélébile dans le monde forain.

Le décès de Manuel Mastrovalerio a suscité une grande vague d’émotion parmi les forains de la région de Charleroi et de Wallonie. Beaucoup ont exprimé leur tristesse et leur solidarité envers la famille Mastrovalerio. Certains ont également souligné l’importance de la communauté foraine et l’importance de se soutenir mutuellement en ces temps difficiles.

Le monde forain est une communauté très soudée et les forains sont souvent considérés comme une grande famille. Ils se déplacent de ville en ville tout au long de l’année pour proposer leurs manèges et leurs attractions aux habitants. Les forains sont souvent confrontés à des défis uniques, tels que les restrictions locales en matière de bruit et les réglementations strictes en matière de sécurité. Malgré ces défis, ils continuent de faire vivre la magie des fêtes foraines et de divertir les gens de tous âges.

Le décès de Manuel Mastrovalerio est une perte pour le monde forain, mais son héritage perdurera. Les forains continueront de proposer leurs manèges et leurs attractions aux habitants de la région de Charleroi et de Wallonie, et la communauté foraine continuera de se soutenir mutuellement en ces temps difficiles.

En conclusion, le monde forain de la région de Charleroi et de Wallonie est en deuil suite au décès de Manuel Mastrovalerio, forain carolo bien connu et apprécié. Sa famille, ses amis et la communauté foraine entière lui rendent hommage et se souviennent de lui comme d’un homme généreux et passionné. Le monde forain continuera de vivre et de divertir les gens de tous âges, perpétuant ainsi l’héritage de Manuel Mastrovalerio.