Mort Cause de Décès : Marisol Touraine en deuil : le père de l’ex-ministre décède à l’âge de 97 ans.

Marisol Touraine en deuil: le père de l’ancienne ministre est mort à 97 ans

Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, est en deuil suite au décès de son père, Jean-Louis Touraine. Âgé de 97 ans, l’homme politique et ancien maire de Saint-Cyr-sur-Loire était également médecin et professeur de médecine. Il avait été élu député en 1981 et avait siégé à l’Assemblée nationale jusqu’en 1986.

La nouvelle de sa mort a été annoncée sur les réseaux sociaux, où de nombreux politiques et personnalités ont rendu hommage à Jean-Louis Touraine. Marisol Touraine a également publié un message émouvant, dans lequel elle décrit son père comme un “homme de conviction, engagé dans la défense des droits de l’homme et de la justice sociale”.

Un parcours exceptionnel

Jean-Louis Touraine a consacré sa vie à la médecine et à la politique. Il a été maire de Saint-Cyr-sur-Loire pendant plus de 20 ans, avant de devenir député et de siéger à l’Assemblée nationale. Il a également été membre du Parti socialiste, et a soutenu François Mitterrand lors de la présidentielle de 1981.

En tant que médecin, il a été l’un des premiers à s’intéresser aux questions de bioéthique et de don d’organes. Il a également été président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, et a participé à l’élaboration de plusieurs lois importantes dans le domaine de la santé.

Un hommage unanime

La mort de Jean-Louis Touraine a suscité une vague d’émotion et d’hommages sur les réseaux sociaux. De nombreux politiques ont salué son parcours exceptionnel, et ont exprimé leur tristesse face à sa disparition.

“Jean-Louis Touraine était un homme exceptionnel, engagé et passionné, qui a consacré sa vie à la médecine et à la politique. Il restera dans nos mémoires comme une figure emblématique de la vie politique française”, a déclaré le Premier ministre, Jean Castex.

Marisol Touraine a également reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses collègues et de ses amis. “Je suis de tout coeur avec toi dans cette épreuve difficile. Ton père était un grand homme, et il restera à jamais dans nos coeurs”, a écrit la députée Valérie Rabault.

Conclusion

La mort de Jean-Louis Touraine est une perte immense pour la famille Touraine, mais aussi pour la vie politique française. Homme de conviction et de passion, il a consacré sa vie à la médecine et à la politique, et laisse derrière lui un héritage exceptionnel. Ses idées et sa vision continueront d’inspirer les générations futures, et son nom restera associé à l’histoire de la France.