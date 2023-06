Nécrologie – Mort cause de décès.

Matteo Romagnoli, le producteur et manager de L’État-providence décède à l’âge de 43 ans

Une perte immense pour la musique italienne

Matteo Romagnoli était un producteur et manager italien, connu pour son travail avec le groupe L’État-providence. Il est malheureusement décédé à l’âge de 43 ans, laissant derrière lui une immense communauté de fans, de collègues, et de musiciens qui ont travaillé avec lui tout au long de sa carrière.

Romagnoli était considéré comme l’une des “sixième” composantes de L’État-providence, le groupe qui s’est fait connaître du grand public avec leur chanson “Une vie en vacances” qui s’est classée deuxième au Festival de Sanremo en 2018. Il avait également fondé le label indépendant Disques Garrincha en 2008, qui est devenu l’un des labels les plus importants de la scène musicale italienne.

Un passionné de musique et un talentueux entrepreneur

Romagnoli était un passionné de musique depuis son plus jeune âge. Il a commencé à travailler dans l’industrie de la musique en tant que DJ, avant de se lancer dans la production et la gestion de groupes. Il a travaillé avec de nombreux artistes italiens talentueux tout au long de sa carrière, et a été salué pour sa capacité à découvrir de nouveaux talents et à les aider à percer dans l’industrie.

En plus de son travail avec L’État-providence et Disques Garrincha, Romagnoli était également impliqué dans de nombreux autres projets musicaux à travers l’Italie. Il était connu pour son travail acharné, son dévouement envers ses artistes, et sa passion pour la musique.

Une perte tragique pour la communauté musicale italienne

La mort de Romagnoli est une perte immense pour la communauté musicale italienne. Il était un talentueux entrepreneur et un passionné de musique qui a contribué de manière significative à la scène musicale italienne. Ses collègues et amis ont exprimé leur tristesse et leur choc face à sa disparition soudaine, et ont salué son travail et sa contribution à l’industrie.

Le groupe L’État-providence a publié une déclaration en hommage à Romagnoli, affirmant qu’il était “un ami, un frère, un mentor, et un partenaire de musique inoubliable. Il nous manquera terriblement.”

La musique italienne a perdu l’un de ses plus grands talents, mais l’héritage de Matteo Romagnoli continuera de vivre à travers les artistes qu’il a aidés à réussir et les fans qu’il a inspirés.