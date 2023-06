Mort Cause de Décès : Maurice Elégido est décédé à La Rochefoucauld-en-Angoumois.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une figure de La Rochefoucauld s’est éteinte

La Rochefoucauld, petite commune située dans le département de la Charente, a perdu une figure emblématique de son patrimoine associatif. Maurice Elégido, blanchisseur de métier, est décédé, laissant derrière lui une trace indélébile de son engagement et de son dévouement à la vie locale.

Un homme engagé pour La Rochefoucauld

Maurice Elégido, avec son épouse Jeanine, tenait une blanchisserie située au 57 Grand-Rue. Mais au-delà de leur activité professionnelle, le couple Elégido était très impliqué dans la vie associative de la commune. Ils étaient notamment membres de l’association des commerçants et avaient participé activement à l’organisation de nombreuses manifestations locales.

Maurice Elégido était également un passionné de musique. Il avait fondé une chorale et était très investi dans l’organisation des concerts et des festivals de musique qui se déroulaient à La Rochefoucauld.

Un engagement reconnu de tous

Lors de son décès, de nombreux hommages ont été rendus à Maurice Elégido. Les habitants de La Rochefoucauld ont salué son engagement sans faille pour la vie locale et son dévouement pour les associations.

Le maire de la commune, Jean-François Dauré, a également tenu à rendre hommage à Maurice Elégido. Il a souligné son rôle clé dans la vie associative rupificaldienne et a salué son dévouement pour la culture et la musique.

Un exemple pour les générations futures

Le décès de Maurice Elégido est une perte pour la commune de La Rochefoucauld. Mais il laisse derrière lui un héritage précieux, celui de l’engagement et du dévouement pour sa communauté.

Son exemple doit servir de modèle pour les générations futures, pour encourager les habitants à s’investir dans la vie associative et à contribuer au rayonnement de leur commune.

Conclusion

La Rochefoucauld a perdu une figure emblématique de son patrimoine associatif. Maurice Elégido restera dans les mémoires comme un homme engagé et dévoué pour sa communauté. Son héritage doit être préservé et transmis pour encourager les générations futures à s’investir dans la vie locale et à contribuer au développement de leur commune.