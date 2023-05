Mort Cause de Décès : Max Benetton, le champion de kayak, a perdu la vie dans le ruisseau Aurino.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le champion de kayak Max Benetton décède lors d’une descente en kayak

La communauté du kayak est en deuil suite au décès de Massimo Benetton, un champion de canoë de 55 ans, lors d’une descente en kayak dans le ruisseau Aurino à Val Pusteria. Benetton était un maître du freestyle et du rodéo, mais malheureusement, il a été emporté par le courant et s’est noyé.

Un champion de canoë talentueux

Massimo Benetton était un athlète talentueux et respecté dans le monde du canoë. Il avait remporté de nombreuses compétitions de canoë-kayak en Italie et à l’étranger et avait été plusieurs fois champion national de freestyle et de rodéo. Il avait également participé à de nombreuses compétitions internationales et avait représenté l’Italie aux Championnats du monde de canoë-kayak.

Benetton était connu pour sa technique exceptionnelle et son style de canoë unique. Il était admiré par ses pairs pour son talent et son dévouement à son sport. Il était également un entraîneur et un mentor pour de nombreux jeunes canoéistes qui cherchaient à s’améliorer dans leur discipline.

Un accident tragique

Le décès de Benetton est survenu lors d’une descente en kayak dans le ruisseau Aurino à Val Pusteria. Selon les témoins, Benetton a été emporté par le courant et n’a pas pu se relever après être tombé de son kayak. Les secours ont rapidement été appelés sur les lieux, mais malheureusement, il était trop tard pour sauver sa vie.

Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. La communauté du canoë est en deuil et rend hommage à Benetton, un athlète talentueux et passionné qui a consacré sa vie à son sport.

Les condoléances de la Fédération italienne de canoë touristique

La Fédération italienne de canoë touristique a exprimé ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Massimo Benetton. Dans un communiqué de presse, elle a déclaré : “Nous sommes profondément attristés par la perte de Massimo Benetton, un champion de canoë talentueux et respecté. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.”

La communauté du canoë est unie dans le deuil de Benetton, qui restera dans les mémoires comme un athlète talentueux et passionné qui a consacré sa vie à son sport.