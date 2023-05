Mort Cause de Décès : Ménetreuil : Une nouvelle vie pour le moulin-musée avec un look renouvelé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le Moulin-Musée de Ménetreuil : un projet prometteur pour la Bresse bourguignonne



Au moment de présenter le nouveau moulin-musée de Ménetreuil, un groupe d'une dizaine de randonneurs croisaient le chemin du maire Jean-Pierre Gallien, de la directrice de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne Estelle Comte et de Stéphane Gros, président de la communauté de communes Terres de Bresse. Comme un symbole de l'avenir auquel est promis le site, alors qu'il n'est pas encore rouvert au public dans sa nouvelle version. Une illustration également de la pertinence du projet mené de concert par Terres de Bresse et l'Écomusée. « Si le groupe de promeneurs passe par là, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça va devenir accueillant », se félicite Stéphane Gros. « Au-delà d'un lieu de mémoire, c'est aussi un lieu extrêmement bucolique, un lieu de promenade, un lieu de détente, vante Estelle Comte. On veut faire du moulin une halte pour les promeneurs, pour les cyclotouristes. » Car à l'extérieur, le changement est presque aussi…

Le Moulin-Musée de Ménetreuil, situé en Saône-et-Loire, est un lieu chargé d’histoire. Construit au 18ème siècle, il a servi à moudre le grain pendant plus de deux siècles. En 1978, il est racheté par la communauté de communes Terres de Bresse qui décide de le transformer en musée pour préserver ce patrimoine local. Depuis, le moulin a accueilli de nombreux visiteurs, curieux de découvrir le fonctionnement de ce moulin à eau traditionnel et l’histoire de la Bresse bourguignonne.

Cependant, au fil des années, le Moulin-Musée de Ménetreuil a besoin d’une rénovation importante pour offrir une expérience de visite plus moderne et interactive. C’est ainsi que Terres de Bresse et l’Écomusée de la Bresse bourguignonne ont décidé de mener ensemble un projet de rénovation ambitieux pour redonner vie à ce lieu emblématique.

Le nouveau moulin-musée, qui devrait ouvrir ses portes au public prochainement, a subi une véritable transformation. Désormais, les visiteurs pourront découvrir l’histoire du moulin de manière ludique et interactive grâce à des dispositifs numériques. L’objectif est de rendre la visite plus accessible et plus attractive pour tous les publics.

Mais la rénovation ne concerne pas seulement l’intérieur du moulin. L’objectif est également de faire du Moulin-Musée de Ménetreuil une véritable halte pour les promeneurs et les cyclotouristes. Pour cela, des aménagements ont été réalisés à l’extérieur du moulin pour offrir un espace de détente et de repos aux visiteurs. Le site est désormais équipé de tables de pique-nique et de bancs pour permettre aux visiteurs de profiter du cadre bucolique et de la nature environnante.

Ce projet de rénovation s’inscrit dans une démarche plus large de valorisation du patrimoine de la Bresse bourguignonne. Terres de Bresse et l’Écomusée travaillent ensemble pour faire découvrir aux visiteurs l’histoire et les traditions de cette région à travers ses lieux emblématiques. Le Moulin-Musée de Ménetreuil est l’un de ces lieux qui témoignent de l’histoire et du savoir-faire de la Bresse bourguignonne.

Ainsi, le nouveau Moulin-Musée de Ménetreuil s’annonce comme une véritable réussite et une belle promesse pour l’avenir. Les visiteurs pourront découvrir l’histoire de ce moulin traditionnel de manière ludique et interactive tout en profitant du cadre bucolique et paisible de la Bresse bourguignonne. Une belle invitation à la découverte et à la détente pour tous les curieux et amoureux de la nature !