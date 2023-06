Mort Cause de Décès : Michel Dujardin, conseiller municipal et personnalité influente de la commune, a passé away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Michel Dujardin, conseiller municipal et grande figure aubygeoise, est décédé ce mois-ci

La ville d’Auby a perdu une de ses grandes figures ce mois-ci avec le décès de Michel Dujardin, conseiller municipal et homme engagé dans la vie associative locale.

Un homme engagé dans la vie associative locale

Michel Dujardin était connu pour son engagement dans la vie associative locale. Il a occupé plusieurs postes au sein d’associations sportives et culturelles, contribuant ainsi activement à la vie de la commune.

Il était également très impliqué dans la politique locale, ayant été élu conseiller municipal en 2014. Il était membre de la majorité municipale et s’était vu confier la délégation des sports et de la jeunesse.

Un hommage unanime de la part de la classe politique locale

La disparition de Michel Dujardin a suscité une profonde émotion dans la ville d’Auby. De nombreux élus locaux ont tenu à lui rendre hommage, saluant l’homme engagé qu’il était et son dévouement pour la ville.

Le maire d’Auby, Jean-Luc Bouchez, a ainsi exprimé sa tristesse dans un communiqué : “Michel était un homme passionné, engagé et travailleur. Il a marqué la vie de notre ville et restera dans nos mémoires comme une grande figure aubygeoise.”

Un héritage important pour la ville d’Auby

Le départ de Michel Dujardin laisse un vide important dans la vie politique et associative de la ville d’Auby. Mais son héritage est également immense et continuera de contribuer à la vie de la commune.

Son engagement dans la vie associative locale a permis à de nombreuses personnes de découvrir de nouvelles activités et de s’impliquer dans la vie de la commune. Ses actions ont contribué à renforcer le tissu social de la ville et à favoriser le vivre-ensemble.

En tant que conseiller municipal, Michel Dujardin a également contribué à la mise en place de nombreux projets pour la ville, notamment dans les domaines des sports et de la jeunesse. Son action a permis d’améliorer la vie quotidienne des habitants d’Auby et de renforcer l’attractivité de la ville.

Conclusion

La disparition de Michel Dujardin est une perte immense pour la ville d’Auby. Mais son exemple et son héritage continueront de guider la vie politique et associative de la commune. Il restera dans les mémoires comme une grande figure aubygeoise, engagée et dévouée pour sa ville et ses habitants.