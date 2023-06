Mort Cause de Décès : Mike Batayeh, l’acteur de « Breaking Bad », décède d’une crise cardiaque à l’âge de 52 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur américain Mike Batayeh, célèbre pour son rôle dans la série Breaking Bad, est décédé à l’âge de 52 ans d’une crise cardiaque pendant son sommeil. La nouvelle a été révélée par le site TMZ le 9 juin dernier. La famille de l’acteur a publié une déclaration sur un site de fans, disant qu’il manquera beaucoup à ceux qui l’aimaient et qu’il avait une grande capacité à apporter rire et joie à tant de personnes.

Mike Batayeh a joué dans plusieurs séries télévisées, notamment Philadelphia et Les Experts Miami, mais c’est pour son rôle de Dennis Markowski, le gérant de la laverie utilisée comme laboratoire par Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) pour fabriquer leur méthamphétamine, dans Breaking Bad qu’il a été le plus connu. Il est apparu dans les saisons 4 et 5 de la série.

L’acteur a également joué dans quelques films tels que American Dreamz aux côtés de Hugh Grant ou Rien que pour vos cheveux avec Adam Sandler. Il a également poursuivi une carrière de comédien au Proche et au Moyen-Orient, se produisant à plusieurs reprises à Dubaï, au Liban ou en Jordanie, selon Télé Loisirs.

La mort de Mike Batayeh a été un choc pour ses fans, qui ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Les fans de Breaking Bad en particulier ont exprimé leur chagrin et ont partagé des souvenirs de l’acteur dans la série.

La mort de Mike Batayeh est une perte pour l’industrie du divertissement et ses fans. Son talent et sa capacité à apporter de la joie à tant de personnes seront à jamais gravés dans les mémoires.