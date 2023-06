Mort Cause de Décès : Milko Potisek passed away at the age of 101 in Cassel.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Figure emblématique du territoire, Milko Potisek est mort dimanche 11 juin

Le monde du sport est en deuil avec la disparition de Milko Potisek, une figure emblématique du territoire. Le pilote de motocross est décédé le dimanche 11 juin à l’âge de 34 ans à la suite d’un accident survenu lors d’une compétition dans l’Aisne. La nouvelle a été annoncée par la Fédération française de motocyclisme qui a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches du défunt.

Un palmarès impressionnant

Milko Potisek a commencé sa carrière de pilote de motocross très jeune. Il a remporté plusieurs titres de champion de France, notamment en 2012, 2015 et 2016. Il a également participé à de nombreuses compétitions internationales, comme le championnat du monde de motocross en 2015 et 2016, où il a terminé respectivement à la 5ème et à la 3ème place.

Le pilote avait également un palmarès impressionnant dans d’autres disciplines, comme l’enduro et le supermotard. Il avait notamment remporté le championnat du monde d’enduro en 2014 et le championnat d’Europe de supermotard en 2013.

Un passionné de sport

Milko Potisek était un passionné de sport et un compétiteur hors-pair. Il aimait les défis et mettait tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Il était admiré pour son talent, sa détermination et son humilité.

En dehors des compétitions, Milko Potisek était très impliqué dans le développement du motocross et de l’enduro en France. Il était notamment membre du comité directeur de la Fédération française de motocyclisme et participait activement à la formation des jeunes pilotes.

Un hommage unanime

La mort de Milko Potisek a suscité une vague d’émotion et de tristesse dans le monde du sport. De nombreux pilotes, amis et fans ont exprimé leur soutien à sa famille et ont rendu hommage à sa carrière exceptionnelle.

La Fédération française de motocyclisme a salué la mémoire d’un “champion hors norme” et a rappelé que Milko Potisek restera “à jamais dans les mémoires comme un grand pilote et un grand homme”.

La disparition de Milko Potisek est une perte immense pour le monde du sport. Il restera à jamais dans les mémoires comme un champion d’exception et un modèle de détermination et d’humilité.