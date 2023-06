Mort Cause de Décès : Mohamed Moâtassim, conseiller du roi Mohammed VI, a perdu la vie.

Une thèse d’État en sciences politiques

Né en 1956, Mohamed Moâtassim a effectué sa scolarité primaire et secondaire à Settat avant d’obtenir une licence en sciences politiques à la faculté de droit de Rabat en 1977. Il a par la suite poursuivi ses études et a obtenu deux C.E.S (Certificats d’Études Spécialisées) en sciences politiques et en relations internationales à la même faculté, ainsi qu’un diplôme des études supérieures (D.E.S.) de la faculté de droit de Casablanca en 1983.

En 1988, Mohamed Moâtassim a soutenu une thèse d’État en sciences politiques sur « L’évolution traditionaliste du droit constitutionnel marocain ». Cette thèse lui a permis de développer une expertise en droit constitutionnel, domaine dans lequel il allait exercer ses fonctions politiques.

Une carrière politique au sein du gouvernement et du cabinet royal

Sa carrière politique a débuté dans les gouvernements formés en novembre 1993 et juin 1994, où il a occupé le poste de ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le parlement. Par la suite, le 25 février 1995, il a été nommé chargé de mission au cabinet royal, et quatre ans plus tard, il a été désigné conseiller du Roi.

Chargé du suivi des réformes de la constitution

Le 29 avril 2011, Mohamed Moâtassim a été nommé chargé du suivi des réformes de la constitution par le Roi Mohammed VI. Cette nomination faisait suite aux manifestations populaires qui avaient secoué le Maroc et les pays arabes, et qui avaient conduit à une révision de la constitution.

Mohamed Moâtassim a ainsi joué un rôle clé dans la mise en place des nouvelles institutions prévues par la constitution de 2011, notamment le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Conseil de la concurrence.

Un décès prématuré

Malheureusement, Mohamed Moâtassim est décédé le 26 février 2021 à l’âge de 65 ans. Sa mort a été largement regrettée par la classe politique marocaine, qui a salué sa contribution à la modernisation de l’État et à la consolidation de la démocratie au Maroc.

En conclusion, Mohamed Moâtassim restera dans les mémoires comme un homme politique compétent et engagé, qui a consacré sa vie à servir son pays et à promouvoir les valeurs de la démocratie et de l’État de droit.