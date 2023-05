Mort Cause de Décès : Mon mari est décédé le jour de notre 45ème anniversaire de mariage – Témoignage

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une disparition douloureuse

Vivienne (prénom d’emprunt) a perdu son mari le jour de leur 45ème anniversaire de mariage. “Il regardait une émission qui ne m’intéressait pas donc j’ai quitté la pièce pour regarder autre chose” raconte-t-elle dans une lettre envoyée à Abigail Van Buren, conseillère attitrée du New York Post. Le drame s’est produit peu de temps après : “Je me suis endormie et à mon retour, il était mort.” Depuis, elle est pleine de remords : “J’ai beaucoup de mal à me pardonner de ne pas être restée avec lui pour regarder son programme. Comme j’aurais aimé que nous éteignions la télé et que nous parlions ce soir-là.”

Dévastée, Vivienne aurait souhaité profiter des derniers instants de son époux : “Mon cher et tendre me manque tous les jours. J’aurais aimé parler de tout ce qui s’est passé depuis notre rencontre, des choses que nous avons bien faites et mal faites.” La veuve explique toutefois que cette tragédie lui a fait réaliser pas mal de choses. À commencer par l’importance de passer du temps avec les personnes que l’on aime : “Je ne peux pas changer ce qui m’est arrivé, mais certains de vos lecteurs peuvent éviter que cela ne leur arrive aussi. Déposez vos téléphones ! Éteignez vos télévisions ! Profitez de l’amour de votre vie tant qu’il est encore là avec vous.”

Des condoléances touchantes pour la perte de son époux

Très touchée par le témoignage de Vivienne, Abigail Van Buren tient d’abord à la rassurer : “Vous n’êtes pas responsable de la mort de votre mari. Vous n’auriez pas pu savoir que quelque chose de terrible allait se produire.” Elle insiste également sur le fait qu’il est important de ne pas se laisser submerger par les regrets : “Il est normal de se sentir coupable après la perte d’un être cher, mais il est important de se rappeler toutes les belles années passées ensemble et de se concentrer sur les souvenirs heureux.”

La conseillère ajoute également que le témoignage de Vivienne est un rappel important de l’importance de profiter du temps que l’on a avec nos proches : “Nous avons tous tendance à prendre pour acquis les gens qui nous entourent, mais la vie est fragile et peut changer en un instant. Nous devons donc être reconnaissants pour chaque jour que nous avons avec ceux que nous aimons.”

Les réactions à l’article

Le témoignage de Vivienne a suscité de nombreuses réactions émouvantes de la part des lecteurs. Beaucoup ont exprimé leur sympathie envers la veuve, en soulignant l’importance de profiter de chaque instant avec nos proches. D’autres ont partagé leurs propres expériences de perte et de regret, offrant des conseils et des réconforts à Vivienne.

En fin de compte, le témoignage de Vivienne est un rappel poignant de l’importance de chérir les moments passés avec nos proches et de ne jamais prendre pour acquis le temps que nous avons ensemble. La vie est courte et précieuse, et il est essentiel de faire de chaque moment compter.