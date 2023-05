Mort Cause de Décès : “Mon père est décédé à l’âge de 77 ans et cette pensée me hante”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sean Penn : “Mon père est mort à 77 ans et j’ai cette frontière en tête”

Introduction

Sean Penn, acteur américain et réalisateur, est en compétition avec le film “Black Flies” de Jean-Christophe Sauvaire sur les urgentistes à New York. Dans une interview, il parle de sa vie, de son père et de ses projets futurs.

Rencontre avec Sean Penn

Blouson noir, gueule de baroudeur où le vécu a gravé ses sillons et voix rocailleuse, Sean Penn impressionne quand on le rencontre sur la terrasse du Palais des Festivals à l’abri des regards. Parce qu’il est une icône, un artiste à part, un homme de talent.

La mort de son père

Sean Penn a récemment perdu son père à l’âge de 77 ans. Il confie : “Je suis très fier de lui, il a eu une vie incroyable. Mais j’ai cette frontière en tête, je sais qu’elle est là, mais je ne sais pas quand je vais la franchir. C’est un peu angoissant, mais c’est la vie.”

Son engagement politique

Sean Penn est également connu pour son engagement politique. Il a notamment fondé une organisation pour aider les victimes du séisme en Haïti en 2010. Il déclare : “Je pense que c’est important pour les gens qui ont une voix de l’utiliser pour aider ceux qui n’en ont pas.”

Ses projets futurs

Sean Penn travaille actuellement sur un nouveau film en tant que réalisateur. Il explique : “C’est un projet que j’ai en tête depuis longtemps. C’est un film sur l’amitié, la famille et la rédemption.” Il ajoute également qu’il aimerait jouer un rôle dans le prochain film de Martin Scorsese.

Conclusion

Sean Penn est un artiste complet, engagé et talentueux. Sa récente perte l’affecte, mais il reste déterminé à continuer à faire ce qu’il aime et à aider les autres. Nous avons hâte de découvrir son prochain film en tant que réalisateur et de le voir dans le prochain film de Martin Scorsese.