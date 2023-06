Mort Cause de Décès : Mort de “Unabomber”, le terroriste américain connu pour ses colis piégés

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ses colis piégés ont terrorisé les Etats-Unis pendant 18 ans : Ted Kaczynski, alias « Unabomber », est mort en prison

Ted Kaczynski, également connu sous le nom d’« Unabomber », est décédé samedi en prison à l’âge de 81 ans. Il avait été arrêté en 1996 après avoir terrorisé les États-Unis pendant 18 ans avec des colis piégés qui ont tué trois personnes et blessé 23 autres.

Un génie mathématique devenu terroriste

Ted Kaczynski était un génie mathématique qui a obtenu un doctorat à l’âge de 25 ans de l’université de Berkeley. Il a ensuite enseigné dans plusieurs universités avant de se retirer de la vie publique en 1969 pour vivre dans une cabane isolée dans les montagnes du Montana.

C’est là qu’il a commencé à écrire une série de manifestes anarchistes qui ont attiré l’attention du FBI. En 1978, il a envoyé son premier colis piégé, qui a explosé lorsqu’il a été ouvert par un professeur de l’université Northwestern. Pendant les années suivantes, il a envoyé des colis piégés à des universités, des compagnies aériennes et des personnalités publiques, tuant trois personnes et en blessant 23 autres.

L’arrestation grâce à son frère

En 1995, Kaczynski a envoyé une lettre au New York Times dans laquelle il a proposé d’arrêter ses attaques si le journal publiait son manifeste. Le Times a accepté et a publié le manifeste, qui a été largement diffusé dans les médias. La famille de Kaczynski a reconnu son écriture et a contacté le FBI, qui a arrêté Kaczynski en 1996.

Kaczynski a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1998. Il a passé les 25 dernières années de sa vie à la prison de haute sécurité d’ADX Florence, dans le Colorado.

Un héritage controversé

Le manifeste de Kaczynski, intitulé « La société industrielle et son avenir », a été largement critiqué pour son idéologie anarchiste et son appel à la violence contre la technologie moderne. Cependant, certains ont également souligné qu’il a mis en évidence les dangers de la technologie et du consumérisme et a préconisé des changements dans la société pour préserver l’environnement et la liberté individuelle.

Alors que la mort de Kaczynski met fin à une période sombre de l’histoire des États-Unis, ses idées continuent de susciter le débat et la controverse.

Conclusion

Ted Kaczynski, alias « Unabomber », est mort en prison à l’âge de 81 ans. Il avait terrorisé les États-Unis pendant 18 ans avec des colis piégés qui ont tué trois personnes et blessé 23 autres. Bien que son manifeste ait été largement critiqué pour son appel à la violence, certaines de ses idées continuent d’inspirer le débat sur les dangers de la technologie et du consumérisme dans la société moderne.