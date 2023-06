Mort Cause de Décès : Mort d’un garçon de 6 ans à la piscine de Neelmangalam.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un garçon de 6 ans se noie dans une piscine

Après qu’un garçon de 6 ans s’est noyé dans une piscine hier (8 juin), la mère du garçon a soulevé plusieurs questions. Nandakumar et Tarika sont un couple de Neelamangalam près de Sriperumbudur dans le district de Kanchipuram. Ils ont deux fils Saswin Vaibhav (6) et Siddique Vaibhav (2). Saswin Vaibhav, qui étudiait en première année, aimait nager et jouer dans la piscine de leur maison. Cependant, hier, il a été retrouvé sans vie dans l’eau.

Les questions soulevées par la mère

La mère de Saswin Vaibhav a soulevé plusieurs questions après la tragédie. Elle s’est demandé comment son fils avait pu se noyer alors qu’il savait nager. Elle a également demandé pourquoi personne n’était présent pour surveiller la piscine. La mère a déclaré que son fils avait peut-être sauté dans la piscine sans savoir que personne ne le surveillait. Elle a ajouté qu’elle aurait aimé être prévenue plus tôt de la tragédie, car elle aurait peut-être pu sauver son fils.

L’importance de la surveillance

Cette tragédie est un rappel brutal de l’importance de la surveillance des enfants lorsqu’ils jouent près de l’eau. Les enfants peuvent se noyer en quelques secondes, même dans une petite quantité d’eau. Il est donc crucial que les parents et les gardiens surveillent constamment les enfants lorsqu’ils se trouvent près de l’eau.

La prévention des noyades chez les enfants

Pour éviter les tragédies comme celle-ci, il est important de prendre des mesures de prévention. Voici quelques conseils pour prévenir les noyades chez les enfants :

Surveillez constamment les enfants lorsqu’ils jouent près de l’eau.

Apprenez à vos enfants à nager dès leur plus jeune âge.

Installez une barrière autour de votre piscine pour empêcher les enfants d’y accéder sans surveillance.

Enseignez aux enfants les règles de sécurité de base, comme ne pas courir près de l’eau et ne pas plonger dans une piscine peu profonde.

Apprenez à reconnaître les signes de noyade, comme la difficulté à respirer, le manque de mouvement et le manque de réponse.

En fin de compte, la prévention est la meilleure défense contre les noyades chez les enfants. Nous ne devons jamais sous-estimer les dangers de l’eau, et nous devons toujours surveiller attentivement les enfants lorsqu’ils se trouvent près de l’eau. La vie de nos enfants dépend de notre vigilance.