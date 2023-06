Mort Cause de Décès : Mort d’un vendeur de poisson suite au renversement de son autorickshaw en français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un vendeur de poisson décède dans un accident de la route à Pathanamthitta

Le 11 juin 2023 à 02h00 IST, un vendeur de poisson a perdu la vie à la suite du renversement de son autorickshaw à Pathanamthitta. Mohanan, âgé de 63 ans, est décédé à Vypinveet, Erumeli, Ozhakanadu. Le conducteur, Kallanplakal Gokul, a également été blessé lors de l’accident. Les deux hommes se dirigeaient vers Erumeli et l’accident s’est produit près du poste de contrôle d’Ilavunkal sur la route Nilakkal-Pamba aux alentours de 13 heures le samedi.

Des conséquences tragiques

L’accident a eu des conséquences tragiques pour Mohanan et sa famille. En tant que vendeur de poisson, Mohanan travaillait dur chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mort prématurée a laissé sa femme et ses enfants dans une situation difficile. Les habitants de la région ont été choqués et attristés par la nouvelle de sa mort.

Les causes de l’accident

Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Cependant, selon les témoins sur place, l’autorickshaw a dévié de sa trajectoire et s’est renversé. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

La sécurité routière en question

Cet accident tragique soulève une fois de plus la question de la sécurité routière dans la région. Les autorités locales ont été appelées à prendre des mesures pour améliorer les conditions de sécurité sur les routes de la région. Il est essentiel que des mesures soient prises pour prévenir les accidents de la route et protéger la vie des habitants de la région.

L’importance de la prudence sur la route

Cet accident tragique est un rappel de l’importance de la prudence sur la route. Les conducteurs doivent être conscients de leur environnement et respecter les règles de sécurité pour éviter les accidents. Les habitants de la région doivent également être vigilants et signaler tout comportement dangereux sur la route. Ensemble, nous pouvons travailler pour améliorer la sécurité routière et éviter les tragédies comme celle-ci.

Conclusion

L’accident tragique qui a coûté la vie à Mohanan est un rappel de l’importance de la sécurité routière. Nous devons tous travailler ensemble pour améliorer les conditions de sécurité sur les routes de la région. Nous ne devons jamais oublier que la prudence sur la route peut sauver des vies.